El anuncio radical de Neymar, que impacta en Brasil e hizo eco a nivel internacional

Neymar ha sido noticia en las últimas horas y todo se debió a un anuncio radical que compete con la Selección Brasil. Tras el partido del Santos frente a Universidad Central de Venezuela, por la vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana, el 'crack' dejó a todos atónitos con las palabras que pronunció a la prensa.

¿Qué sucedió? Así fue como el exBarcelona y París Saint-Germain confirmó que no volverá a lucir los colores de la 'canarinha', siendo esta definitivo.

"Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", pronunció 'Ney' en la zona mixta del estadio Vila Belmiro, luego de que el Santos avanzara a los octavos de final de la 'otra mitad de la gloria' tras el marcador global de 8-3 sobre Universidad Central de Venezuela.



Neymar llorando con la Selección de Brasil AFP

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Y es que tras la eliminación de la Selección Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega, el '10' ya había dado algunas señales de que realmente estaba pensando en la decisión de dar un paso al costado en la 'verdeamarela' cuando dijo: "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí".

NEYMAR NÃO JOGARÁ A COPA DE 2030! 🇧🇷❌ O craque falou em entrevista que o seu momento na Seleção acabou e não deve mais vestir Amarelinha. #SeleçãoBrasileiro #FBR pic.twitter.com/ScqEXPe5UI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 29, 2026

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¿Cómo le fue a Neymar en su paso por la Selección Brasil?

Hay que indicar que el delantero, de 34 años, disputó 130 partidos, dio 58 asistencias y anotó 80 goles, nueve de ellos en las Copa del Mundo. Además, de que logró adjudicarse la medalla de oro en

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y salió campeón de la Copa Confederaciones 2013. En las juveniles de la Selección Brasil, exactamente en la Sub-20, se dio el lujo de ser campeón del Sudamericano en 2011, certamen del que a su vez terminó como goleador.

Neymar lució los colores de la 'canarinha' durante 16 años, siendo la 'gran espinita' la de no levantar un título del Mundial, certamen que no gana Brasil desde el 2002.