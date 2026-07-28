“Me gusta de este Nacional que no deja de intentar hacer más goles pese a ir ganando”

Atlético Nacional selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 luego de vencer 2-0 a Tigres en el estadio El Campín de Bogotá, resultado con el que completó un contundente 4-0 en el marcador global. Tras el compromiso, el entrenador Lucas González valoró el rendimiento de su equipo, resaltó la capacidad de adaptación de sus jugadores y también aprovechó para agradecer el respaldo de la afición en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El estratega explicó que uno de los aspectos más importantes del compromiso fue la manera en que Nacional logró responder a un planteamiento inesperado de su rival. González reveló que el cuerpo técnico había preparado diferentes escenarios, pero Tigres terminó sorprendiendo con una estructura distinta a la esperada. En ese contexto, destacó especialmente el desempeño de Kevin Parra, quien supo interpretar las necesidades del partido. “Tengo que felicitar al equipo, porque en el análisis que habíamos hecho normalmente ellos jugaban con un 4-4-2 o 5-4-1, teníamos un par de planes y eso modificaba la función de Kevin Parra. Lo curioso es que Tigres no salió con ninguna de esos dos esquemas, salen con 5-3-2. Parra interpretó muy bien donde tenía que ir, ya que entendió bien cuando de ir de extremo, de segundo delantero o media punta”, afirmó el técnico.

Además del análisis táctico, González dedicó unas palabras a los aficionados que asistieron al estadio capitalino pese a tratarse de un compromiso disputado entre semana y con una serie prácticamente encaminada. Para el entrenador, el acompañamiento desde las tribunas representa un impulso importante para el grupo de cara a lo que resta de la temporada. En ese sentido, señaló: “Primer partido con público, hay que agradecerle a los hinchas un martes partido que termina a las 10:30 de la noche. A pesar de la ventaja que teníamos, la gente nos acompañó. Ojalá que sea asi todo el semestre y se sienta orgullosa y bien representada”.

En cuanto al desarrollo del juego, el entrenador se mostró satisfecho por la propuesta ofensiva de su equipo, que no renunció al ataque pese a tener prácticamente asegurada la clasificación. Sin embargo, también reconoció que todavía existen aspectos por corregir. “Nos acomodamos bien en campo rival, con secuencias de pases largas e hicimos que rival no saliera de su campo. Me gustó que fuimos al frente y siempre intentando marcar goles, incluso cuando la serie ya estaba 4-0. Podemos mejorar intentar recuperar la pelota un poco más rápido”, explicó.



Finalmente, Lucas González se refirió al calendario del fútbol colombiano y a la dificultad que representa preparar un equipo con pocos días de trabajo antes del inicio de las competencias oficiales. “El torneo colombiano solo permite pretemporadas cortas y eso se siente. No se tienen partidos de fogueo para observar y trabajar a los jugadores. Ahora se aplazan partidos oficiales y tendremos más tiempo para entrenar, entonces a veces hay ventajas o desventajas en cuanto a ese tema”, concluyó.