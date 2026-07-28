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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cuál es el próximo rival de Nacional en Copa Betplay, luego de eliminar a Tigres de la B

Cuál es el próximo rival de Nacional en Copa Betplay, luego de eliminar a Tigres de la B

Nacional se clasificó a los octavos de final de la Copa Colombia tras vencer 4-0 a Tigres en la fase 1B. Acá todos los detalles de su próximo reto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Alfredo Morelos en partido de Nacional contra Tigres por Copa BetPlay
Alfredo Morelos en partido de Nacional contra Tigres por Copa BetPlay
Nacional

Este martes en el estadio en Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 con una contundente victoria 2-0 sobre Tigres que se sumó al otro 2-0 conseguido en la ida, en Medellín. Por eso, en Gol Caracol le contamos cual será su próximo rival en la siguiente fase.

El conjunto verdolaga contó con el apoyo de toda su hinchada en la capital colombiana, que tuvo buena presencia en las gradas del coloso de la 57, que fue utilizado por Tigres como su casa para este partido.

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Desde el minuto uno los dirigidos por Lucas González, se hicieron con la posición de la pelota y dominaron a placer a un conjunto felino, que le apostó a una buena defensa y al contrataque.

El premio para el conjunto paisa llegó a los 30 minutos, luego de que Nicolás Rodríguez cazó un rebote fuera del área y metió un tremendo zurdazo bien ajustado al poste del arco rival.

Nacional aceleró un poco y seis minutos más tarde encontró su segundo gol. Fue un gran pase filtrado por izquierda de Samuel Velásquez y el delantero Alfredo Morelos se lució con una gran definición tras la salida del arquero.

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Esta ventaja fue suficiente para que los antioqueños celebraran su pase a los octavos de final al imponerse en la serie con un 4-0 letal.

Ahora, el siguiente rival de Nacional en la Copa Colombia será el Deportivo Cali, con fecha y horario por confirmar por parte de la DIMAYOR. Sin duda, alguna, se tratará de uno de los duelos más atractivos de dicha instancia del campeonato.

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Cabe recordar, que, Atlético Nacional es el actual campeón de la Copa BetPlay, ya que venció en la final de la edición 2025 con un marcador de 1-0 sobre Independiente Medellín, su clásico rival.

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