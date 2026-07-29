"Infantino mezcla poder y dinero; no es la solución a la gobernanza de FIFA, es el problema"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "Gianni Infantino no es la solución a la gobernanza de la FIFA", sino que "es el problema" y cuestionó su idea de dar entrada a inversores privados en sus derechos y competiciones.

"Las competiciones y los derechos comerciales de FIFA no son patrimonio personal de Infantino. Quien mezcla política, disciplina, dinero y poder sin transparencia no puede liderar nada. Infantino no es la solución a la gobernanza de FIFA. Es el problema", escribió en redes sociales.

Tebas cuestionó que la FIFA promete ahora "más de 10.000 millones de dólares y hasta 20 millones adicionales a cada federación mientras prepara la entrada de inversores privados en sus derechos y competiciones".



"No parece una reforma. Parece una campaña electoral financiada con el futuro del fútbol. El desarrollo no puede utilizarse para comprar votos ni silencios", añadió.

Publicidad

Tebas recordó que "en escasamente un mes Gianni Infantino retira una tarjeta roja bajo 'sospecha' de intervención política" durante el reciente Mundial y que después ha habido "un requerimiento del Congreso de Estados Unidos para aclarar retirada de acusaciones por parte de FIFA, de exmiembros de FIFA condenados por corrupcion, entre otras cosas".

"Nos vamos adentrando en el Iceberg y lo que queda por salir a flote", concluyó.

Publicidad

Gianni Infantino, que preside la FIFA desde el 26 de febrero de 2016, optará a la reelección para el periodo 2027-2031 en el próximo Congreso que se celebrará en Rabat el 18 de marzo de 2027.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Sudaméricana (Conmebol) ya le han mostrado su apoyo.

La UEFA criticó duramente ayer la idea de FIFA de crear una filial para operaciones comerciales de sus competiciones y advirtió de que "hay límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar".

"El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender", dijo en un comunicado.