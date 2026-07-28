Juan Carlos Osorio se confesó; se postuló para ser AT de Néstor Lorenzo e iría por salario mínimo

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, tras perder en la tanda de penaltis frente a Suiza, abrió un nuevo capítulo de análisis sobre el futuro del combinado nacional. Mientras la Federación Colombiana de Fútbol evalúa el camino a seguir después del traspié en la cita orbital, comenzaron a aparecer voces que se ofrecieron para aportar en un eventual proceso de renovación. Una de ellas fue la de Juan Carlos Osorio, quien sorprendió al manifestar que estaría dispuesto a integrar el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, incluso por un salario mínimo.

En una entrevista concedida a Win Sports, el experimentado entrenador dejó claro que aceptaría el reto de trabajar como asistente técnico de la Selección Colombia si el actual seleccionador se lo propusiera. “Si Néstor Lorenzo me dice que quiere que sea su asistente técnico, YO VOY”, afirmó Osorio, quien aseguró que su prioridad no es el cargo ni el dinero, sino contribuir al crecimiento del fútbol colombiano.

El técnico risaraldense explicó que atraviesa un momento de su carrera en el que todavía se siente con la capacidad y el conocimiento para aportar al país. Por esa razón, aseguró: “Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte y a estar en la renovación de la Selección Colombia por un salario mínimo, porque quiero aportar”. Además, insistió en que mantiene intactas sus ganas de trabajar al señalar: “Hoy tengo energía, quiero ser partícipe de este proyecto. Quiero estar en la renovación del fútbol colombiano”.

Más allá de ofrecerse para integrar el cuerpo técnico, Osorio también compartió su visión sobre lo que necesita mejorar el fútbol colombiano para volver a competir de igual a igual con las principales selecciones del mundo. Según explicó, el cambio debe comenzar desde las categorías de formación y consolidarse con una identidad de juego clara. En ese sentido, manifestó: “Mañana muchos van a decir que me estoy ofreciendo; que lo piensen, yo solo quiero aclarar que Colombia, si quiere estar dentro de los mejores 8 del Mundial, debe mejorar la idea de juego y eso viene desde los equipos de formación y yo creo que le puedo aportar a mi país para eso”.



El estratega también dejó claro que no tendría inconveniente en asumir un rol secundario si eso representa un beneficio para el proyecto deportivo. “De donde sea puedo aportar, de primero o de segundo. Si arranco de segundo después podré ser el primero. Yo tengo energía, quiero ser participe de este proyecto. Quiero ser claro, en este momento tengo tres oportunidades que estoy considerando. Pero quiero estar tranquilo, a lo mejor me voy y nunca tendré la posibilidad de expresarle al país que yo quiero ser parte de esta renovación del fútbol colombiano”, comentó.

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Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores colombianos con mayor recorrido internacional en las últimas dos décadas. En su trayectoria ha dirigido clubes como Once Caldas, Puebla, Tijuana, São Paulo, Atlético Nacional, América de Cali, Athletico Paranaense, Zamalek y New York Red Bulls, además de haber estado al frente de las selecciones de México y Paraguay. Con Atlético Nacional obtuvo varios títulos de la Liga colombiana y una Copa Colombia, consolidándose como uno de los técnicos más influyentes del país por su metodología de trabajo y su estilo de juego.

Las declaraciones de Osorio llegan en un momento clave para el fútbol colombiano. La eliminación frente a Suiza en los octavos de final del Mundial de 2026 dejó múltiples interrogantes sobre el futuro de la Selección Colombia, aunque ya se confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo.

"Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte y a estar en la renovación de la Selección Colombia por un salario mínimo, porque quiero aportar": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/jXH3glDyKJ — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026