Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Bayern Múnich baja de la nube al Liverpool, todo por interés en uno de sus goleadores

El Bayern Múnich baja de la nube al Liverpool, todo por interés en uno de sus goleadores

Cerca al inicio del mercado de fichajes, se difundió el rumor de un posible interés del Liverpool en uno de los compañeros de Luis Díaz en el Bayern Múnich, sin embargo parece que no sería realista.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Jugadores del Bayern Múnich celebrando un gol en la Bundesliga
Jugadores del Bayern Múnich celebrando un gol en la Bundesliga
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad