El Bayern Múnich baja de la nube al Liverpool, todo por interés en uno de sus goleadores

Según rumores de la prensa europea, el Liverpool estaría interesado en Michael Olise, uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich en la temporada. Sin embargo, de acuerdo con los últimos reportes, el conjunto alemán podrá descansar tranquilo porque su extremo se quedaría en el equipo para las próximas campañas.

En una publicación en su cuenta de X, el periodista Florian Plettenberg dio a conocer que lo de Olise con el Liverpool sería tan solo un sueño, "el Liverpool aprecia a Michael Olise y lo considera un futuro objetivo ideal. Sin embargo, a pesar de otros informes, no planean una oferta por el momento. Actualmente no es un objetivo de transferencia concreto para LFC. Principales motivos: no tiene cláusula de rescisión en su contrato, el FC Bayern no está abierto a negociar y el propio Olise no está dispuesto a marcharse. El Liverpool está actualmente centrado en Antoine Semenyo", fue lo que dijo.

De igual manera, el equipo de Merseyside también estaría centrando su mirada en otra pieza fundamental del gigante de Baviera, según el diario Liverpool Echo, medio partidario del equipo inglés. "El director del Bayern Múnich, Eberl, ha confirmado que el club está en conversaciones para mantener a Dayot Upamecano en el club. Según se informa, el Liverpool es uno de los clubes que estarían siguiendo de cerca la situación del defensa francés". Upamecano termina contrato en junio de 2026, por lo que ha sido relacionado a muchos equipos y el Liverpool sería uno de ellos.



El equipo dirigido por Arne Slot ha tenido una mala temporada, por lo que estaría buscando fortalecer su plantilla para mejorar su situación en la Premier League y en la Champions League, y se habría fijado en las dos estrellas del Bayern para superar su crisis, ante el buen rendimiento que ha tenido el campeón teutón en la temporada, dominando la Bundesliga y el máximo torneo europeo sin sumar una sola derrota en lo que va de la campaña.

Michael Olise, extremo del Bayern Múnich Foto: AFP

Olise ha formado un tridente de ensueño con Luis Díaz y Harry Kane en el equipo alemán, siendo desequilibrante por la banda y asociándose de gran manera con sus compañeros en el frente de ataque. El francés ha anotado nueve goles y ha dado ocho asistencias, posicionándose como uno de los mejores atacantes por banda derecha del mundo, por lo que su costo se ha disparado ampliamente y el equipo que lo quisiera tendría que desembolsar una gran cantidad de millones de euros para convencerlo de dejar Alemania.

Por ahora, el ex Crystal Palace se prepara para visitar al Arsenal este miércoles, sin Luis Díaz, mientras que el Liverpool intentará recuperar su nivel, también esta tarde, frente al PSV en condición de local, ambos duelos por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.