El caso del Manchester City escribe otro capítulo; la situación podría empeorar

El comité del tesoro, institución responsable de supervisar a la Hacienda británica, ha pedido a ese organismo que investigue las implicaciones impositivas de la culpabilidad del Manchester City en el caso de sus irregularidades financieras.

Este comité ha instado a JP Marks, secretario de la Hacienda británica, a que investigue estas implicaciones y ha pedido garantías de que este departamento está al corriente de la importancia del caso y de todos los interrogantes que conlleva.

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"Esta petición incluye conocer si Hacienda está al corriente de la investigación y si ha pedido una copia del informe. También pedimos una visión general de la labor de Hacienda en relación con la tributación de las remuneraciones y cualquier otra posible evasión fiscal en los clubes de fútbol", señaló el comité del tesoro en una carta dirigida al Parlamento británico.

Etihad Stadium, estadio del Manchester City AFP

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Según lo expuesto en la investigación y el veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, con una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros.

