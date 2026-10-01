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Gol Caracol  / El caso del Manchester City escribe otro capítulo; la situación podría empeorar

El caso del Manchester City escribe otro capítulo; la situación podría empeorar

Después de que la Premier League declarara culpable a Manchester City por irregularidades financieras, el panorama se pone cada día peor y más con este anuncio.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Escudo de Manchester City, de la Premier League
Escudo de Manchester City, de la Premier League
AFP

El comité del tesoro, institución responsable de supervisar a la Hacienda británica, ha pedido a ese organismo que investigue las implicaciones impositivas de la culpabilidad del Manchester City en el caso de sus irregularidades financieras.

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Este comité ha instado a JP Marks, secretario de la Hacienda británica, a que investigue estas implicaciones y ha pedido garantías de que este departamento está al corriente de la importancia del caso y de todos los interrogantes que conlleva.

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"Esta petición incluye conocer si Hacienda está al corriente de la investigación y si ha pedido una copia del informe. También pedimos una visión general de la labor de Hacienda en relación con la tributación de las remuneraciones y cualquier otra posible evasión fiscal en los clubes de fútbol", señaló el comité del tesoro en una carta dirigida al Parlamento británico.

Etihad Stadium, estadio del Manchester City
Etihad Stadium, estadio del Manchester City
AFP

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Según lo expuesto en la investigación y el veredicto de la Premier League y la comisión independiente que ha llevado el caso, el City infló sus presupuestos durante casi una década, con una adulteración de sus cuentas de más de 1.000 millones de euros.

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