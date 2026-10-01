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Gol Caracol  / Fabian Bustos deja en el olvido a Millonarios y tiene nuevo equipo; "un club organizado y exitoso"

Fabian Bustos deja en el olvido a Millonarios y tiene nuevo equipo; "un club organizado y exitoso"

El técnico argentino Fabián Bustos, quien salió de Millonarios a inicios del mes de septiembre, ya fue presentado por todo lo alto en su nuevo reto en el fútbol internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Fabián Bustos es candidato a dirigir Millonarios, para este 2026.
Fabián Bustos es candidato a dirigir Millonarios, para este 2026.
Foto: AFP.

El entrenador argentino Fabián Bustos manifestó este jueves su alegría por volver a dirigir al Universitario de Deportes de Perú, al que regresa tras haber abandonado al equipo a mitad de la temporada pasada para irse al Olimpia paraguayo, y expresó su confianza en poder ganar el Torneo Clausura.

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"¿Quién no va a querer volver a un club tan importante, organizado y exitoso? Es el más grande de Perú", dijo Bustos durante su presentación oficial como nuevo técnico de la U, en reemplazo de su compatriota Héctor Cúper, que fue destituido tras perder 4-0 ante Deportivo Garcilaso pese a ir segundo, a solo dos puntos del líder del Clausura.

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El argentino, que apenas duró tres meses como técnico de Olimpia y que recientemente salió del Millonarios colombiano, señaló que "no había mucho que pensar desde que se dio la posibilidad (de volver a Universitario), uno se empieza a ilusionar y a querer hacer las cosas con mucha humildad y trabajo".

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Bustos, que será el cuarto técnico que tendrá Universitario en este año tras los pasos del español Javier Rabanal, el argentino Héctor Cúper y el interino Jorge Araujo, reconoció que en el tiempo que ha estado fuera del club peruano ha mantenido contacto con algunos futbolistas.

"Las redes sociales te acercan hoy mucho más Esa comunicación y ese trato siempre está. Yo estoy muy agradecido con jugadores que me ayudaron a lograr objetivos. Tengo muchos así. Me pasa con otros jugadores que he dirigido en otros lugares", apuntó.

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El técnico reconoció que el objetivo principal del equipo es ganar el Torneo Clausura para disputar a final de año el título nacional de la Liga 1 de Perú contra Alianza Lima, su eterno rival, que ganó a mitad de año el Torneo Apertura.

Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Foto: AFP

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"Yo siento que lo que quiere el club, la hinchada y toda la gente de la U, es lo mismo. Tenemos la posibilidad de conseguir un objetivo único e importantísimo. Siento que es un momento ideal", señaló Bustos sobre la posibilidad de lograr el llamado tetracampeonato, después de que Universitario haya sido el campeón nacional los tres últimos años.

"Para nosotros es un momento histórico e ideal. Estamos cerca y con muchas posibilidades, con un plantel capacitado y las cosas en el club sigue siendo exactamente igual que cuando me fui", abundó.

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Bustos toma las riendas de Universitario a falta de siete jornadas para culminar el Torneo Clausura, donde el cuadro crema marcha segundo con 20 puntos, dos menos que Deportivo Garcilaso, líder con 22 unidades.

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