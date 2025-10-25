El clásico español al rojo vivo; Xabi Alonso le responde a Lamine Yamal

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, optó por no responder las declaraciones de Lamine Yamal, que en el entorno de la 'Kings League' aseguró que "roban y se quejan", comparando a los jugadores madridistas con los del equipo de Ibai Llanos, y, centrado en el partido, aseguró que "lo importante es el verde".

"No voy a entrar yo, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando", manifestó.

Lamine Yamal, delantero del Barcelona, contra Vinícius Júnior, en un partido frente al Real Madrid AFP

Hasta en tres ocasiones fue preguntado Xabi Alonso en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid por las declaraciones de Lamine Yamal y el técnico tolosarra optó por hablar únicamente de aspectos deportivos del clásico.



"Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana"

El Barcelona venció los cuatro clásicos del pasado curso, partidos que Xabi reconoció han estudiado para trabajar "situaciones parecidas" que se puedan dar en el partido. "Somos conscientes de la importancia que tiene. Lo tenemos sin duda marcado. Es un partido especial".

Recupera el técnico madridista a Dean Huijsen, Dani Ceballos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Confirmó que los cuatro estarán en la convocatoria, pero no desveló si alguno será titular. "Hemos recuperado a casi todos los jugadores. Parto de la premisa de que casi todos los que están en la convocatoria pueden ser titulares. Luego es la elección que tenga y lo que necesitemos tácticamente".

Espera Xabi Alonso que todos los jugadores que participen sean “determinantes” como lo está siendo esta temporada Kylian Mbappé. "Veo bien a Kylian, como a todos los demás, igual de motivados o más porque sabemos lo que significa el partido y la importancia que tiene".

"Las conversaciones con Kylian y las consignas son, sobre todo, para ver cómo podemos ser más eficientes para encontrar posiciones que le hagan aparecer y, dentro de esa calidad colectiva, cómo puede ser más determinante, no solo por los goles. La calidad colectiva del equipo está mejorando y él es parte fundamental", afirmó.

Por último, el técnico madridista defendió el juego de su equipo. "A mí me gusta, pero creo que podemos jugar mejor. Tenemos una base sólida y ahora toca dar el siguiente paso. Estamos compitiendo muy bien y creo que podemos jugar mejor todavía. Estamos construyendo una base muy sólida de cara a ser fiables", sentenció.