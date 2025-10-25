Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El clásico español al rojo vivo; Xabi Alonso le responde a Lamine Yamal

El clásico español al rojo vivo; Xabi Alonso le responde a Lamine Yamal

El encuentro más importante del fútbol ibérico entre Real Madrid y Barcelona se calentó entre semana debido a las declaraciones de la estrella ‘azulgrana’.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad