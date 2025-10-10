El defecto de David Beckham en la intimidad de su hogar; su esposa lo contó todo

David Beckham siempre se lleva los focos de los medios de comunicación y también de sus cientos de seguidores y seguidoras, que están pendientes de él y de las noticias que se registran no solamente en su papel de directivo de Inter Miami, de la MLS; sino también por estar ligado al mundo de la farándula por su estable relación sentimental con Victoria Beckham.

Y precisamente por estos días la artista viene promocionando su historia en Netflix y de esa manera en los cortos de dicha serie ya comenzó a dejar en evidencia algunas vivencias personales, relacionadas con la intimidad del exjugador de Manchester United, Real Madrid y de la Selección de Inglaterra.

"Uso tapones para los oídos, pero déjame decirte que no es por diversión. Lo hago básicamente porque mi marido ronca", explicó la empresaria y cantante, dejando escapar una leve sonrisa.

Pero Victoria no solamente se quedó ahí, sino que siguió revelando otros aspectos y secretos de su día a día con el inglés, que es admirado por mujeres alrededor del mundo, tal y como lo destacó en una nota el diario 'Sport' de Barcelona.



Victoria Beckham, esposa de David Beckham Foto: AFP

"Pese a ello, la mujer se niega a 'mandar' al exfutbolista a la habitación de invitados porque "no es saludable", comentaba entre risas. Sin embargo, sí que se le antoja imposible dormir sin tapar el ruido producido por los ronquidos de su marido: "No puedo abrazar sus ronquidos, así que solo puedo bloquear el ruido", se leyó en el referido medio.

"La verdad que no vemos mucha televisión en casa, de cuando en vez lo que sí hacemos en ver alguna serie con David. Leo muchas novelas de suspense en la cama, así que, ya sabes, David Beckham , más vale que duermas con un ojo abierto…", finalizó la atractiva mujer, que lleva 25 años junto al hombre de negocios y uno de los patrones del equipo en el que juega Lionel Messi y que dirige Javier Mascherano.