Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sorpresiva renuncia de técnico ganador en este 2025 en el fútbol colombiano

Sorpresiva renuncia de técnico ganador en este 2025 en el fútbol colombiano

A pesar de los buenos resultados, el club anunció la salida de su entrenador, por lo que deberá buscar su reemplazo para la temporada 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Acción de juego del partido entre Jaguares y Real Cartagena
Acción de juego del partido entre Jaguares y Real Cartagena
X/ @RealCartagena

Publicidad

Publicidad

Publicidad