Sorpresiva renuncia de técnico ganador en este 2025 en el fútbol colombiano

Tanto la primera como la segunda división del fútbol colombiano están en su etapa de definición. Mientras en la Liga BetPlay II-2025 se disputan los cuadrangulares semifinales, el Torneo BetPlay ya tiene a sus dos finalistas, quienes definirán al segundo ascenso a la máxima categoría del balompié ‘cafetero’.

Cúcuta Deportivo y Real Cartagena jugarán la final del campeonato de ascenso, luego de terminar en el primer lugar de sus respectivos cuadrangulares.

Cabe recordar que Jaguares de Córdoba será el nuevo inquilino de la Liga BetPlay 2026, dado que los ‘felinos’ lograron el ascenso de manera anticipada tras coronarse campeones en el primer semestre. Aunque no clasificaron a la final en la segunda parte del año, su condición de líderes inalcanzables en la reclasificación les otorgó el cupo directo a la Primera División.

¿Jaguares de Córdoba busca entrenador?

Jaguares de Córdoba vuelve a la primera división del fútbol colombiano @jaguaresfc/Instagram

A pesar de los buenos resultados, este lunes Jaguares de Córdoba sorprendió a sus hinchas al anunciar la salida de su entrenador Álvaro Hernández.

“En el día de hoy, el profesor Álvaro Hernández presentó su renuncia al cargo de director técnico, la cual fue aceptada por el club.

Desde Jaguares F.C. le deseamos los mayores éxitos en sus futuros proyectos. Agradecemos profundamente su dedicación, su liderazgo y la destacada campaña realizada, así como el compromiso demostrado en todo momento con nuestra institución”, publicó Jaguares de Córdoba a través de sus redes sociales.

Comunicado Oficial – Jaguares F.C.



En el día de hoy, el profesor Álvaro Hernández presentó su renuncia al cargo de director técnico, la cual fue aceptada por el club. pic.twitter.com/m3HIiccNE2 — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 24, 2025

Números de Álvaro Hernández

El entrenador, de 52 años, llegó al conjunto de Montería a finales de 2024 con el objetivo de devolverlo a la primera división, propósito que cumplió. En su paso por Jaguares, Álvaro Hernández dirigió un total de 40 partidos en todas las competiciones, con un registro de 27 victorias, siete empates y seis derrotas, para un rendimiento del 67,50%.

Además de Jaguares, Hernández Uribe dirigió otros equipos como Deportivo Rionegro, Itagüí, Cortuluá, Unión Magdalena y Cúcuta Deportivo.