Cambio de horario en partido clave de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

América de Cali atraviesa un momento decisivo en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. El conjunto vallecaucano no pudo aprovechar su condición de local en la segunda jornada, empatando 1-1 frente a Junior de Barranquilla en un compromiso disputado en el estadio Pascual Guerrero. Aunque los ‘escarlatas’ lograron golpear primero por intermedio de Cristian Barrios, un desafortunado autogol de Jean Carlos Pestaña sentenció la igualdad y dejó un ambiente de frustración en la hinchada.

Con esta igualdad, los dirigidos por David González suman apenas un punto, compartiendo campaña con Independiente Medellín, aunque el ‘poderoso’ ocupa la tercera casilla por la ventaja deportiva. Para América, el margen de error es mínimo: cada partido se convierte ahora en una final si quiere mantenerse con vida en la lucha por llegar a la gran final del fútbol colombiano.

¿Cambio de horario del próximo partido de América?

América de Cali - Foto: Colprensa

Publicidad

Luego del empate frente a Junior, América de Cali se prepara para un duelo clave por la tercera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales, nuevamente en condición de local. El rival será Independiente Medellín, equipo que también llega urgido de puntos y que, como los ‘escarlatas’, necesita sumar de a tres para no quedar prácticamente eliminado de la competencia.

El compromiso estaba inicialmente programado para disputarse el jueves 27 de noviembre a las 7:30 p. m. (hora colombiana). Sin embargo, la Dimayor anunció un cambio de horario debido a ajustes logísticos relacionados con la programación de la final del Torneo BetPlay II-2025, por lo que el partido se jugará el mismo día, pero desde las 6:30 p. m.

Publicidad

“La Gerencia Deportiva de la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar la modificación en la programación del partido entre América de Cali vs. Independiente Medellín, válido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025. Esta modificación se realiza teniendo en cuenta la programación de la final del Torneo BetPlay DIMAYOR II-2025”, informó el ente rector a través de un comunicado oficial.

El duelo en el Pascual Guerrero será determinante para ambos equipos en sus aspiraciones de mantenerse con vida en la lucha por el título.