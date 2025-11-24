Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cambio de horario en partido clave de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Cambio de horario en partido clave de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

El ente rector del fútbol colombiano dio a conocer el cambio en el compromiso correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Independiente Medellín Liga BetPlay 2025-II
Independiente Medellín Liga BetPlay 2025-II - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad