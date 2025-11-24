Juan Fernando Quintero cumplió la 'ley del ex' en Racing vs. River Plate; vea el golazo

Este lunes, por los octavos de final de la Liga Argentina, Racing recibió en su estadio a River Plate, que no pasa por su mejor momento bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, y vio cómo Santiago Solari abrió el marcador de cabeza a los cuatro minutos.

Para la parte complementaria, Gallardo mandó al terreno de juego a Juan Fernando Quintero. Las variantes del ‘Muñeco’ surtieron efecto a los 62 minutos con el gol de Ian Subiabre, mientras que el 2-1 llegó por intermedio de ‘Juanfer’, quien sacó un zurdazo desde fuera del área dos minutos después, imposible de atajar para Facundo Cambeses.



Vea el golazo de Juan Fernando Quintero con River