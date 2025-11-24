Juan Fernando Quintero cumplió la 'ley del ex' en Racing vs. River Plate; vea el golazo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes, por los octavos de final de la Liga Argentina, Racing recibió en su estadio a River Plate, que no pasa por su mejor momento bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, y vio cómo Santiago Solari abrió el marcador de cabeza a los cuatro minutos.
Para la parte complementaria, Gallardo mandó al terreno de juego a Juan Fernando Quintero. Las variantes del ‘Muñeco’ surtieron efecto a los 62 minutos con el gol de Ian Subiabre, mientras que el 2-1 llegó por intermedio de ‘Juanfer’, quien sacó un zurdazo desde fuera del área dos minutos después, imposible de atajar para Facundo Cambeses.
¡JUANFER ESTAMPÓ EL 2-1 DE RIVER A RACING!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MO8LqhigaZ