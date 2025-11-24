‘Juanfer’ Quintero anotó, pero no pudo evitar la derrota 3-2 de River Plate frente a Racing

Este lunes, por los octavos de final de la Liga Argentina, Racing y River Plate protagonizaron un emocionante partido en el ‘Cilindro’ de Avellaneda, donde los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron 3-2.

A los cuatro minutos, la ‘academia’ se fue arriba en el marcador por intermedio de Santiago Solari, quien, tras un centro de Gabriel Rojas, conectó de cabeza para vencer a Franco Armani, que apenas reaccionó.

En la parte complementaria, River Plate mejoró gracias a los ingresos de Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre. Este último, a los 62 minutos, encontró el empate con un remate de izquierda desde el centro del área.

A los 64’, River Plate parecía encaminarse a la victoria gracias a un golazo de Juan Fernando Quintero, que sacó un potente zurdazo desde fuera del área para el 2-1.



Sin embargo, a los 73’, Lucas Martínez Quarta tuvo la mala fortuna de anotar en propia puerta, lo que significó el empate de Racing. Ya en el tiempo de adición, tras una serie de rebotes, Gastón Martirena mandó el balón al fondo de la red para decretar el 3-2 final.

