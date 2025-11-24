Alfredo Morelos y la nueva joya que destapó en redes sociales; sorprendió a todos

El presente de Alfredo Morelos con Atlético Nacional lo convierte, para muchos, en el mejor jugador del fútbol colombiano en la actualidad. A pesar de las polémicas que han acompañado su carrera, el delantero nacido en Cereté (Córdoba) está marcando la diferencia con el conjunto antioqueño en la Liga BetPlay II-2025 y se ha consolidado como la gran figura del equipo dirigido por Diego Arias.

En lo que va del año vistiendo la camiseta del cuadro ‘verdolaga’, el ‘búfalo’ ha registrado números sobresalientes: 19 goles, 14 asistencias y 59 partidos disputados. Su peso ofensivo, liderazgo y capacidad para influir en el funcionamiento del equipo lo han convertido en uno de los jugadores más determinantes del torneo y en un referente para la afición.

El nuevo juguete de Alfredo Morelos

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, en el partido contra Águilas Doradas, por la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Fuera de las canchas, Alfredo Morelos también ha dado de qué hablar. A través de sus redes sociales, el delantero compartió con sus seguidores su más reciente adquisición: un lujoso auto deportivo de la marca alemana Mercedes-Benz, que rápidamente se volvió tendencia entre los hinchas de Nacional.



El vehículo elegido por el goleador es un Mercedes-Benz CLA 45 S 2026, un modelo conocido por su diseño deportivo y su carrocería de cuatro puertas con estilo cupé. Este automóvil es uno de los más destacados de la línea AMG por su potencia, rendimiento y elegancia.

En el mercado colombiano, el valor del CLA 45 S puede rondar los 360 millones de pesos, dependiendo de la configuración y los accesorios adicionales. Entre sus características técnicas sobresale su velocidad máxima de 270 km/h, además de una potencia aproximada de 6.750 rpm, lo que lo convierte en un auto de alto rendimiento ideal para los amantes de la velocidad y la ingeniería alemana.

La publicación de Morelos generó miles de reacciones, demostrando que su vida fuera del campo también despierta interés entre los aficionados, quienes celebraron junto a él este nuevo logro personal.



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Atlético Nacional tendrá un reto crucial en su camino hacia la final del campeonato. Tras el empate frente a Independiente Medellín en la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, el equipo ‘verdolaga’ volverá a competir este miércoles 26 de noviembre frente a Junior de Barranquilla, en el estadio Ditaires, desde las 8:30 p.m. (hora colombiana).

Será un duelo determinante para los dirigidos por Diego Arias, ya que ambos conjuntos tienen el mismo puntaje, aunque el ‘tiburón’ supera a Nacional por diferencia de gol.