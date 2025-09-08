El 'Dibu’ Martínez no perdona a nadie en Argentina; “no te calientes, ¿a dónde vas, bobo?”

De cara al partido contra Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Argentina entrena a alto nivel a pesar de ya tener el cupo asegurado al certamen orbital del próximo año. Prueba de ello es la forma en la que el arquero Emiliano 'Dibu’ Martínez exige a sus compañeros.

Por eso, en un video publicado hace algunas horas en las redes sociales de la AFA, se pudo ver la manera intensa en la que el polémico guardameta trabaja en la sede de la selección albiceleste y que no tiene piedad ni con sus amigos. Julián Álvarez, su víctima en esta ocasión.

En un ejercicio de definición de Argentina el atacante del Atlético de Madrid estuvo mano a mano con el 'Dibu' Martínez y pensó en picarle la pelota, algo que no logró y tuvo una dura respuesta del golero.

"No te calentés, araña, ¿a dónde vas bobo?", fue lo que se escuchó en el video que se ha viralizado en redes sociales y que dejó ver la exigencia del arquero argentino, titular en su puesto en el equipo campeón del mundo y bicampeón de la Copa América.



Así fue el enfrentamiento de Emiliano 'Dibu' Martínez y Julián Álvarez en Argentina:

⚽DIBU MARTÍNEZ a JULIÁN ÁLVAREZ:



"NO TE CALENTÉS ARAÑA, ¿DOONDE VAS BOBO?"😅pic.twitter.com/K1b2i10PwE — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 8, 2025