Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El 'Dibu’ Martínez no perdona a nadie en Argentina; “no te calientes, ¿a dónde vas, bobo?”

El 'Dibu’ Martínez no perdona a nadie en Argentina; “no te calientes, ¿a dónde vas, bobo?”

En redes sociales se viralizó la intensidad con la que vive el arquero de Argentina, Emiliano 'Dibu’ Martínez, quien no tuvo piedad con Julián Álvarez, en pleno entrenamiento.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:55 p. m.
Comparta en:
Emiliano 'Dibu' Martínez
Emiliano 'Dibu' Martínez con la Selección Argentina - Foto:
AFP