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Gol Caracol  / El espectacular golazo de Lamine Yamal con España, contra Chequia, por Nations League

El espectacular golazo de Lamine Yamal con España, contra Chequia, por Nations League

El campeón del mundo, Lamine Yamal, anotó un golazo que sorprendió a todos y es viral en redes sociales, con un remate potente al segundo palo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Lamine Yamal España
Lamine Yamal con Selección España
AFP

España se fue al descanso del partido de este sábado contra Chequia ganando 2-0 con anotaciones de dos jugadores del Barcelona: Rodri y Lamine Yamal.

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Pero el joven atacante fue el que se llevó las miradas con una definición espectacular, cuando apenas iban 6 minutos de juego, entrando al área, recortando con regate hacia el centro y luego sacando, como de costumbre, un remate al segundo palo.

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A pesar de que el arquero de Chequia se estiró, y aunque había varios jugadores dentro del área, el disparo de Lamine Yamal terminó al fondo de la red, para el 1-0 parcial a favor de España, la actual campeona del mundo.

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Vea el gol de Lamine Yamal en España vs Chequia, Nations League:

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