El espectacular golazo de Lamine Yamal con España, contra Chequia, por Nations League

España se fue al descanso del partido de este sábado contra Chequia ganando 2-0 con anotaciones de dos jugadores del Barcelona: Rodri y Lamine Yamal.

Pero el joven atacante fue el que se llevó las miradas con una definición espectacular, cuando apenas iban 6 minutos de juego, entrando al área, recortando con regate hacia el centro y luego sacando, como de costumbre, un remate al segundo palo.

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A pesar de que el arquero de Chequia se estiró, y aunque había varios jugadores dentro del área, el disparo de Lamine Yamal terminó al fondo de la red, para el 1-0 parcial a favor de España, la actual campeona del mundo.

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Vea el gol de Lamine Yamal en España vs Chequia, Nations League: