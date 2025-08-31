Publicidad

Leonel Álvarez no salió contento pese a triunfo del Bucaramanga; "me insultaron cinco 'pelagatos'"

El DT del Bucaramanga, Leonel Álvarez, y con pasado en Pereira, no sólo analizó la victoria de su equipo sino que también mostró su inconformismo por el trato que recibió desde las tribunas.

Leonel Álvarez, director técnico de Atlético Bucaramanga, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Twitter de Bucaramanga
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 12:48 p. m.