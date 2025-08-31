Leonel Álvarez no salió contento pese a triunfo del Bucaramanga; "me insultaron cinco 'pelagatos'"

Atlético Bucaramanga fue uno de los clubes ganadores en la novena fecha de la Liga BetPlay II-2025. El 'leopardo' visitó al Pereira en la noche del sábado anterior, en un partido en el que se impuso 0-1 pero en el que también estrelló tres balones en el palo en una misma jugada. Tras el encuentro en el Centenario de Armenia, Leonel Álvarez, DT de los 'búcaros', compareció en rueda de prensa.

Además de analizar el desempeño de sus dirigidos, al timonel con pasado en el elenco pereirano, le consultaron en su intervención con los medios por la hinchada rival. El estratega mostró su molestia con algunos seguidores del Pereira y les envió un mensaje muy claro.

Leonel Álvarez, director técnico de Bucaramanga. Foto: AFP

"Felicitarlos a ellos (jugadores) y a los hinchas que los acompañaron, y los hinchas del Pereira también siguen acompañando a su equipo, aunque hoy (sábado) me pareció que quedó en deuda, estando muy cerca, pero bueno, es una hinchada maravillosa que la disfruté hasta donde pude", dijo de entrada Leonel Álvarez.

Publicidad

Luego se refirió a unos fanáticos puntuales de los 'matecañas', que no pararon de insultarlo en medio de la contienda. Evidenció su inconformismo por el trato que recibió desde las tribunas.

"Dos o tres desadaptados que lo insultan y lo maltratan a uno, es triste eso, pero yo no puedo calificar a una hinchada tan maravillosa por tres o cuatro pelagatos que vienen a insultarlo a uno. A mí no me parece injusto. Seguramente no tienen pasión, no entienden de fútbol y eso hace que haya también hasta violencia, vienen es preocupados a insultarlo a uno cinco o seis pelagatos. De resto, es una hinchada maravillosa y hemos ganado bien", complementó el técnico del Bucaramanga.

Publicidad

Otras declaraciones de Leonel Álvarez:

- Sobre el desempeño del Bucaramanga

"La clave está en la eficacia, hay que felicitar a estos muchachos porque cada partido para nosotros es una final, sabíamos lo que nos jugábamos hoy. Pereira es un rival bien trabajado, pero terminar con el arco en cero otro partido es importante, el primer tiempo terminamos con posesión de balón, el segundo también y los cambios entraron bien".

"Era importante ganar y jugar sin temor en todos lados. La eficacia, somos merecedores del resultado y haber sumado es importante en un partido de seis puntos, generamos, Pereira también. Creo que los cambios para ganar en la mitad, cerrar atrás con Romaña fueron importantes, Henao también y Quintana estuvo bien, somos merecedores de este resultado".