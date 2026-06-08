El fichaje de 150 millones de euros del Real Madrid, tras victoria de Florentino Pérez

La agenda inmediata de Florentino Pérez, una vez renovada la presidencia del Real Madrid en las elecciones de hace 24 horas, tiene dos citas que son la confirmación del fichaje de "Champions" anunciado en campaña por 150 millones de euros y el cambio de modelo social, con referéndum previo para ello.

En la "historia por hacer" que rezaba el lema de su campaña la máxima expectación de sus primeros movimientos será una cifra: 150 millones de euros, los que prometió el presidente del Real Madrid poner sobre la mesa para fichar a un jugador de un equipo de la Liga de Campeones, que no es de la Premier League, ni es Erling Haaland ni Michael Olise.

La identidad apunta a los portugueses Vitinha o Joao Neves, ambos del París Saint-Germain. Son los más señalados tras el anuncio de Florentino, pero el resultado electoral conocido de madrugada aumentará la presión para ejecutar una operación que se convirtió en uno de los símbolos del programa del flamante ganador de las elecciones.

Vitinha; jugador del PSG AFP

Florentino Pérez vinculó buena parte de su campaña a una remodelación de la estructura futbolística y ahora tendrá que convertir en hechos las promesas que presentó ante los socios.



La agenda inmediata incluye la oficialización de José Mourinho como nuevo entrenador. El técnico portugués fue el principal reclamo deportivo de la candidatura de Florentino. El contrapeso al anuncio del otro candidato, Enrique Riquelme, que prometió que si era elegido presidente pelearía por convencer al alemán Jurgen Klopp para sentarse en el banquillo blanco.

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La llegada de Mourinho en su segunda etapa (entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013) marcará un nuevo periodo en la casa blanca tras dos años sin títulos. Una vez finalizadas las elecciones, el club deberá concretar los detalles de su incorporación, confirmar que tendrá que pagar 15 millones al Benfica y definir el equipo de trabajo que acompañará al nuevo técnico del conjunto blanco.

La planificación de la plantilla también obligará a oficializar operaciones ya cerradas. Entre ellas figura la incorporación del lateral derecho del Inter el neerlandés Denzel Dumfries, uno de los nombres destacados de la campaña y que pasará a ocupar el hueco que deja un mito: Dani Carvajal. Competirá por el puesto con Trent-Alexander Arnold, intermitente esta temporada.

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Otro expediente abierto que debe culminar con un anuncio oficial es el del central del Liverpool Ibrahima Konaté. El francés ha sido señalado como una de las prioridaddes para apuntalar el eje de la zaga, mermado en las últimas temporadas por las lesiones de jugadores importantes como Militao o Alaba.