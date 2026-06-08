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Gol Caracol  / Preocupación en Marruecos; sufriría dos bajas para su debut en el Mundial 2026

Preocupación en Marruecos; sufriría dos bajas para su debut en el Mundial 2026

A pocos días de su primer partido en el Mundial 2026, que será contra Brasil, por el grupo C, surgió una dolorosa información con dos futbolistas marroquíes.

Por: EFE
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Marruecos debutará contra Brasil en el Mundial 2026
Marruecos debutará contra Brasil en el Mundial 2026
AFP

La preocupación se instaló en Marruecos a menos de una semana de su debut en el Mundial 2026 contra Brasil después de que Ez Abde, jugador del Betis, y Noussair Marzaroui abandonaron lesionados el amistoso disputado frente a Noruega en Nueva Jersey.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, expresó su preocupación por la lesión de los dos internacionales y apuntó que está esperando el diagnóstico médico definitivo, en declaraciones recogidas por la prensa marroquí tras el amistoso que acabó con un empate (1-1).

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La prensa deportiva marroquí y los internautas en las redes sociales expresaron su preocupación por el estado de salud de los dos internacionales.

El diario Kooora.com indicó que Abde sufrió un "esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha", una lesión que dijo que "previsiblemente le impedirá participar en todo el torneo".

Por su parte, el diario Almountakhab señaló que Mazraoui sufrió una lesión en el hombro y que los primeros indicios apuntan "una posible luxación parcial".

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AFP

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El jugador está sometido a pruebas médicas para determinar si su lesión de hombro es una luxación parcial o completa, explica el diario marroquí, que afirma que hasta que no haya un diagnóstico definitivo, se desconoce cuánto tiempo estará de baja.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

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Los Leones del Atlas, que ocupan actualmente la octava posición en la clasificación de la FIFA, quedaron encuadrados en el Grupo F y se medirán a Brasil, Escocia y Haití en la primera fase del torneo.

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