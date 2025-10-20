¿Era penal para Nacional?; revelan audios del VAR de la polémica acción por Liga BetPlay

Por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025, Deportivo Pasto recibió la visita de Atlético Nacional en el estadio La Libertad, donde ambos equipos igualaron 2-2 en un partido lleno de emociones y polémica arbitral.

A los 13 minutos, Nacional abrió el marcador por intermedio de Dairon Asprilla. Sin embargo, en la segunda mitad, Jeferson Rivas y David Camacho le dieron vuelta al resultado a favor del conjunto ‘volcánico’. Cuando parecía que el equipo local se quedaba con la victoria, una acción en tiempo de reposición cambió el rumbo del partido.

En los minutos finales, Nacional lanzó un balón largo al área del Deportivo Pasto que terminó en penalti para los ‘verdolagas’, tras un golpe del portero Víctor Cabezas sobre el delantero Facundo Batista. Luego de la revisión en el VAR, se determinó que hubo infracción, decisión que derivó en el gol de Jorman Campuzano, sellando el 2-2 definitivo.



No obstante, la determinación del árbitro generó polémica, pues los locales consideran que la jugada no debía sancionarse como penal.



¿Qué dicen los audios del VAR?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló los audios del VAR de la acción que evitó la derrota de Nacional frente al Pasto.

“El guardameta en una acción de disputa con su compañero golpea de forma impetuosa a espalda de un jugador atacante. El árbitro desde su lectura y posicionamiento considera no infracción y deja continuar el juego. El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando las consideraciones de la regla de juego, identifica entre sus evidencias una infracción para tiro penal y tarjeta amarilla”, dice inicialmente el audio del VAR.

Acto seguido, se argumenta que: “El guardameta no se exime de infracciones en su forma de disputar el balón y que sus movimientos deben ser acordes a la normalidad de la disputa.”

Posteriormente, se escucha cuando desde el VAR advierten al juez Wilmar Montaño sobre una posible infracción tras la salida de Cabezas, quien primero chocó con un compañero antes de impactar al delantero de Nacional. “Muy diferente a lo que vi (…) sí, sale y golpea con la rodilla totalmente en la espalda, no sé si en la cabeza. Tengo un tiro penal con una tarjeta amarilla”, dijo Montaño tras revisar la jugada en la APP (Attacking Possession Phase).

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Con el objetivo de sellar la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay, Atlético Nacional se medirá en el partido de vuelta frente a Once Caldas, al que derrotó 1-0 en la ida. El encuentro está programado para el miércoles 22 de octubre, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).