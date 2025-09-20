El histórico futbolista y campeón del mundo que entregará el Balón de Oro 2025

La expectativa por la gala del Balón de Oro 2025 sigue creciendo y este sábado se conoció un detalle que le dará un toque especial a la ceremonia que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Según reveló la 'Cadena COPE', el encargado de entregar el trofeo al mejor futbolista del mundo en la categoría masculina será nada menos que Ronaldinho Gaúcho, una de las grandes leyendas del balompié.

El exfutbolista brasileño, recordado por su sonrisa y su talento inigualable, sabe lo que significa levantar este premio. En 2005, cuando brillaba con la camiseta del FC Barcelona, fue distinguido con el Balón de Oro tras conquistar la Liga de España y ser pieza clave en la Champions League de ese año. Su estilo alegre y su influencia en la cancha lo convirtieron en un ícono que trascendió más allá de los títulos.

Ronaldinho en sus últimas épocas con el Barcelona. Foto: AFP

La elección de Ronaldinho como figura central en la gala también tiene un simbolismo especial: jugó en el París Saint-Germain, club que en esta edición aporta varios candidatos al galardón, como parte de la generación que llevó al equipo parisino a tener visibilidad internacional antes de la era de grandes inversiones. Posteriormente, en el Barcelona, marcó una época y dejó huella en un equipo que hoy también tiene aspirantes destacados al trofeo.

La gala de este año no solo entregará el Balón de Oro masculino y femenino, sino también otros premios como el Trofeo Kopa al mejor joven, el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Gerd Müller al máximo goleador y el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador, entre otras distinciones.



Los finalistas al Balón de Oro 2025 que juegan en PSG y Barcelona:

PSG



Ousmane Dembélé

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Achraf Hakimi

Khvicha Kvaratskhelia

Nuno Mendes

João Neves

Vitinha

Fabián Ruiz

BARCELONA



Lamine Yamal (que además de estar nominado al Balón de Oro, también lo está para el Trofeo Kopa al mejor jugador joven).

Raphinha

Pedri

Robert Lewandowski