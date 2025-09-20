Freddy Rincón y su presagio, de tiempo atrás, sobre crisis de América; señaló a Tulio Gómez

A pesar de la victoria por 2-1 frente a Once Caldas en la Liga BetPlay, a Tulio Gómez le siguen cayendo fuertes críticas de la hinchada ‘escarlata’, que pide la renuncia de Marcela Gómez, su salida y hasta la venta del club.

Y referente a la difícil actualidad de los rojos, que, independiente al triunfo del pasado viernes, todavía se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones; ahora muchos hinchas han viralizado contundente concepto de varios años atrás, por parte de Freddy Rincón, referente al equipo.

Y es que, según la visión del exfutbolista colombiano, los problemas de los ‘escarlatas’ pasan especialmente por el manejo dirigencial; y esto no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás.

“Don Tulio Gómez la verdad está perdido; está perdido en el fútbol porque está rodeado de personas que no entienden de fútbol y que tal vez tengan otra clase de intereses que no sea el bien del América”, indicó de entrada Freddy Rincón, dejando claro que el máximo accionista del cuadro rojo no está bien asesorado, así como tampoco bien acompañado.

Pero eso no fue todo, pues Freddy Rincón también fundamentó su opinión en los resultados, que para ese momento eran muy similares a los de ahora.

“De esa forma, es muy difícil porque si una persona no entiende de fútbol y de las personas que están rodeada tampoco entienden de fútbol, es lógico que el equipo no vaya a llegar a ninguna parte”, citó el exfutbolista colombiano en una entrevista que había otorgado a ‘ESPN’ varios años atrás.

¡La hinchada no calla!

Tulio Gómez, al ser un personaje muy activo en las redes sociales, lo mantiene casi que en contacto con la gente y su afición, que no está muy contenta y lo han hecho saber en las palabras que le comentan por X.

“Tienen es que salir a dar la cara y afrontar el desastre que tienen con el equipo”, “don Tulio nos estás manejando como tienda de barrio, la hija de presidenta, con la novia en la empresa, chisme adentro de la empresa, mal rendimiento, un técnico que no les puede hablar claro en el entretiempo, que no puede hablar en rueda de prensa”, “en vez de agradecerle a la hincha que lo acompaña, termina echándose más gente en contra” y “Tulio por tu paz mental y la de tu familia den un paso al costado, dejen que llegue gente que recupere la grandeza de la institución, América se volvió una recocha cualquiera le mete la mano al bolsillo y le roba la cartera”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.