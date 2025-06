“El Mundial de Clubes de la FIFA es la peor idea jamás implementada en el fútbol”

El Mundial de Clubes de la FIFA transcurre en Estados Unidos con la primera edición con 32 equipos, de seis confederaciones, algo que ha cautivado a la mayoría de hinchas, en especial por el enfrentamiento entre equipos de diferentes partes del mundo.

Y aunque los seguidores del balompié mundial se han mostrado emocionados con este certamen internacional, hay personas del ambiente del fútbol que no opinan lo mismo y han apuntado sin piedad contra el mismo, en especial por hacerse en una época que normalmente era para el descanso y vacaciones.

El último que tomó la palabra para criticar el Mundial de Clubes de la FIFA fue el experimentado entrenador alemán Jurgen Klopp, exLiverpool y Borussia Dortmund, quien dio su opinión y no se guardó nada para señalar con fuerza.

Jurgen Klopp criticó el Mundial de Clubes FIFA

“Es la peor idea jamás implementada en el fútbol. Hay gente que nunca ha tenido nada que ver con los negocios del día a día y ahora están generando ideas”, aseguró de entrada el director técnico en una entrevista con ‘Die Welt’.

La principal crítica de Jurgen Klopp se da porque es una competencia extensa, que hace que los futbolistas tengan que salir de sus temporadas arduas para seguir disputando más partidos, algo que podría traer problemas de cara a la próxima campaña, por el cansancio y el desgaste.

“Son muchísimos partidos. Me temo que la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones nunca antes vistas. Si no, ocurrirá en el Mundial o después. No hay una recuperación real para los jugadores involucrados, ni física ni mental”, explicó el timonel alemán.

Hace algunos días el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también fue crítico con el Mundial de Clubes y hasta afirmó que lo mejor es "eliminarlo, mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, lo tengo muy claro".