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Gol Caracol  / El papá de Neymar Jr. ocupará importante cargo ejecutvo en Santos FC; ¿de qué se trata?

El papá de Neymar Jr. ocupará importante cargo ejecutvo en Santos FC; ¿de qué se trata?

El padre del famoso jugador brasileño, ahora ocupará importante cargo en la institución paulista, pensando en lo que será el tramo final de esta presidencia.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
El Papá de Neymar Jr. ocupará cargo directivo en el Santos FC.
El Papá de Neymar Jr. ocupará cargo directivo en el Santos FC.
Foto: Getty Images.

El padre de Neymar Jr. es el nuevo director ejecutivo del Santos, cargo que asumirá formalmente hasta finales de 2026, según anunció este viernes el club brasileño.

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Desde su nuevo rol corporativo, Neymar da Silva Santos colaborará con la gestión central del club, participará en la administración e integración de áreas clave como el departamento de fútbol, mercadotecnia y la división de nuevos negocios, de acuerdo al comunicado de la entidad.

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En paralelo, el padre del astro deportivo presidirá el Instituto Meninos da Vila, espacio orientado a la detección y captación de jóvenes talentos.

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El cargo estaba vacante desde mayo del 2025, cuando Pedro Martins, quien además fue vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, abandonó la posición.

Al ser un cargo que responde a la presidencia del club, se espera que el padre de Neymar asuma el cargo hasta diciembre, cuando se celebrarán elecciones para definir quien comandará el trienio 2027-2029, en las que el actual presidente, Marcelo Teixeira, aspirará a la reelección.

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'Neymar pai', como se lo conoce en Brasil, ha sido una figura muy activa en la institución desde el regreso de su hijo al club paulista en enero de 2025.

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A través de la empresa NR Sports, que gestiona la carrera del exjugador del Barcelona FC y el PSG, el ejecutivo participó de la remodelación de distintas áreas del estadio Vila Belmiro e incluso ayudó a subsanar la deuda para levantar el 'Transfer Ban' impuesto por la FIFA y concretar la reciente incorporación de Philippe Coutinho al equipo.

Bajo comando de la dirección técnica de Cuca, Santos está en novena posición del Campeonato Brasileño, en puesto de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana.

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