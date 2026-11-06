América vs. Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el clásico vallecaucano por Liga BetPlay II-2026

Este sábado 7 de noviembre se disputará un nuevo clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali. El estadio Olímpico Pascual Guerrero será el escenario que recibirá este partidazo entre 'diablos rojos' y 'azucareros', esta vez válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Será un duelo en el que ambos equipos llegan en buena forma, ubicándose en los primeros lugares de la tabla de posiciones del campeonato. Por el lado de la 'mechita' suma 35 unidades y es segundo en la clasificación, mientras que el 'verdiblanco' es tercero con dos unidades menos: 33. Ambos clubes, ya clasificados a los cuadrangulares finales, luchan por quedarse con ese punto invisible.

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Por lo tanto, se espera un compromiso en el que las dos escuadras muestren lo mejor de su fútbol, que las figuras de bando y bando destaquen y puedan darle ese triunfo a su equipo, y más en un clásico en donde más que los tres puntos se juega el honor.

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Opiniones de los protagonistas:

"La sensación tiene que ser de victoria, ganar un clásico es subir el orgullo, sentirse importante y eso es lo que queremos hacer sentir al hincha americano, que se sienta importante, que se sienta respaldado en la cancha y que salga del estadio con la alegría de haber ganado", esas fueron las palabras de David González, DT del América, en la previa del encuentro en el Pascual.

Por su parte, Rafael Dudamel, técnico del Cali, expresó que "nosotros tenemos el objetivo de ir por el punto invisible, terminar en lo más alto de la tabla. El siguiente paso para nosotros es recuperar bien a los jugadores. “Hoy ha sido un ambiente muy lindo. La gente siente que este plantel va recuperando la jerarquía y prestigio de la institución, cada vez se siente mejor representada por nuestro futbolistas y todo lo que viene pasando dentro del equipo es muy bonito”,

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América vs. Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el clásico vallecaucano por Liga BetPlay II-2026:

Día: sábado 7 de noviembre del 2026.

sábado 7 de noviembre del 2026. Jornada: fecha 18 de la Liga II.

fecha 18 de la Liga II. Hora: 8:15 p.m.

8:15 p.m. Árbitro: Carlos Betancur (Valle del Cauca).

Carlos Betancur (Valle del Cauca). Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

Pascual Guerrero (Cali). Transmisión por TV: Win Fútbol.

Win Fútbol. ONLINE: www.golcaracol.com

Igualmente, en este portal encontrará un minuto a minuto del clásico entre rojos y verdes del Valle del Cauca, las mejores jugadas, golazos, polémicas y más. Además de la crónica del compromiso, la tabla de posiciones tras el juego y las respectivas reacciones de los protagonistas.

