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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora y por dónde ver EN VIVO la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026; horarios, partidos y más

A qué hora y por dónde ver EN VIVO la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026; horarios, partidos y más

Este viernes 6 de noviembre, el fútbol colombiano le dará inicio a una nueva jornada, con varios partidazos en toda la fecha. Conozca aquí todos los detalles de la fecha 18.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano.
Deportivo Cali y América se enfrentan en un nuevo clásico vallecaucano.
Fotos: Colprensa y X de @AmericadeCali

Deportes Tolima y Millonarios jugarán este domingo un partido clave por la clasificación a los cuadrangulares semifinales del Torneo Finalización de Colombia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, pues ambos equipos llegan al partido urgidos de una victoria para instalarse en la siguiente fase del campeonato.

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A falta de dos jornadas para que culmine la fase regular, los anfitriones ocupan el puesto 11 con 23 puntos, a dos de Águilas Doradas que es octavo, mientras los visitantes son sextos con 27 y aún no han podido sellar su clasificación.

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El Tolima venció esta semana por 1-3 al Deportivo Pereira y rompió así una racha de nueve partidos sin ganar (cinco derrotas y cuatro empates), por lo que espera aprovechar ese impulso para soñar con la clasificación.

Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios recibió a Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

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Su entrenador, Luis Fernando Suárez, contará con jugadores en buen nivel como el creativo Luis Sánchez, el atacante Jorge Hurtado, el extremo Ever Valencia y el portero mexicano Miguel Ortega, que sustituye al brasileño lesionado Neto Volpi.

Millonarios, entre tanto, viene de igualar 0-0 en casa con el América y si bien no ha perdido en sus últimos 10 partidos, su rendimiento no convence a sus aficionados.

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La principal baja de los capitalinos es la del centrocampista chileno Rodrigo Ureña, por acumulación de amarillas, y la del lateral Jhomier Guerrero, que no juega desde septiembre por una lesión.

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Sin embargo, el entrenador del equipo, Alberto Gamero, contará con sus otras figuras, que son el portero argentino-ecuatoriano Javier Burrai, el extremo Juan Guillermo Cuadrado y el goleador argentino Rodrigo Contreras.

Juego clave

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El otro encuentro clave de la jornada lo protagonizarán Once Caldas y Águilas Doradas el sábado en el estadio Palogrande de Manizales.

Jackson Martínez, delantero del Medellín.
Jackson Martínez, delantero del Medellín.
COLPRENSA.

Los visitantes ocupan, provisionalmente, el octavo lugar con 28 puntos y consiguen de momento la clasificación, pero justamente se enfrentan al equipo que se encuentra noveno con 24 unidades, por lo que el vencedor dará un paso vital a la siguiente fase del torneo.

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Otro equipo que disputará un partido determinante en esta jornada es el Deportivo Independiente Medellín (DIM), dirigido por Amaranto Perea, que visitará este viernes en Bogotá al Fortaleza con la mirada puesta en escalar lugares en la tabla, pues actualmente es séptimo con 26 puntos.

Así se jugará la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026:

PartidoFechaHora
Boyacá Chicó vs. Internacional de BogotáViernes 6 de noviembre6:00 p. m.
Fortaleza vs. MedellínViernes 6 de noviembre8:00 p. m.
Once Caldas vs. Águilas DoradasSábado 7 de noviembre4:05 p. m.
Atlético Nacional vs. Deportivo PereiraSábado 7 de noviembre6:10 p. m.
América vs. Deportivo CaliSábado 7 de noviembre8:15 p. m.
Santa Fe vs. PastoDomingo 8 de noviembre2:00 p. m.
Jaguares vs. BucaramangaDomingo 8 de noviembre4:05 p. m.
Tolima vs. MillonariosDomingo 8 de noviembre6:10 p. m.

*Todos los partidos se verán por Win Sports +.

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