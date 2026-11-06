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Gol Caracol  / España se une para homenajear a Jesús de Miguel en todos los partidos de este fin de semana

España se une para homenajear a Jesús de Miguel en todos los partidos de este fin de semana

Los estadios de todo el país guardarán un momento de reconocimiento para Jesús de Miguel durante los partidos de este fin de semana.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Foto: AFP

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F rendirán un homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido el pasado martes, con varios actos bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', como un parón en el minuto 9 de todos los encuentros que se disputen este fin de semana.

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A través de un comunicado conjunto publicado este jueves, las tres instituciones explicaron cómo serán los actos en memoria del futbolista, que se producirán antes y durante los partidos de la próxima jornada, del 6 al 9 de noviembre, con una pausa en el minuto 9, en referencia al dorsal que portaba en su camiseta, que irá acompañada por la reproducción de un vídeo en los videomarcadores de los respectivos estadios.

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Antes, los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'.

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Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria.

A continuación se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel.

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Ese minuto de silencio se extenderá además a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días.

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Además, el sábado, a las 18:00 horas (hora canaria; 19:00 horas peninsulares), el CD Tenerife celebrará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López un solemne homenaje en recuerdo del jugador, abierto a toda su afición.

Dicho acto podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion y del canal oficial de YouTube de LaLiga, además de en los canales de la RFEF.

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"Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece", reza el comunicado.

Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra. Este jueves se celebró la misa funeral en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa, de donde es originaria su familia.

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Suspensión de varios partidos

Por otra parte, se informó de la suspensión de tres encuentros de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, en los que están implicados el Tenerife (club para el que jugaba), el Andorra (club ante el que aconteció el triste episodio) y el Castellón (club en el que militó De Miguel del 2023 al 2025): CD Castellón–SD Eibar, Granada CF–CD Tenerife y FC Andorra–RCD Mallorca.

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Por otro lado, Liga F aplazará el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés.

Las nuevas fechas para la disputa de dichos encuentros se comunicarán "próximamente".

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