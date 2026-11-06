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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El secreto de Juan Arizala para consolidarse en la Serie A y ser llamado a la Selección Colombia

El secreto de Juan Arizala para consolidarse en la Serie A y ser llamado a la Selección Colombia

Juan Arizala fue una de las novedades en el listado de la Selección Colombia para los partidos de preparación contra Chile. El exMedellín vive un buen presente en el fútbol de Italia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de nov, 2026
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Juan Arizala en un partido con Udinese en la Serie A.
Juan Arizala en un partido con Udinese en la Serie A.
Foto: Getty Imágenes

La convocatoria de Juan Arizala a la Selección Colombia para los partidos de preparación frente a Chile confirma su crecimiento en el fútbol de exterior. El deportista, de 21 años, ha tenido buenas presentaciones con Udinese en la Serie A, evidenciado evolución física y adaptabilidad para jugar por las bandas.

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Para Sebastián Botero, quien fue uno de sus formadores en su etapa por el Medellín, fue una gran alegría verlo en esa lista entregada por Néstor Lorenzo. El entrenador reveló en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', cómo fue ese proceso para que Arizala llegara al 'equipo del pueblo', de esa reconversión táctica que cambió su carrera y cómo su paso por el popular 'Calcio' le ha permitido pulir su faceta defensiva.

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"Juan David es un chico que nosotros vimos en el Torneo Nacional Sub-17 jugando con Ciclones una semifinal, y ese día nos gustaron mucho sus comportamientos en cancha. Al año siguiente lo llevamos al Medellín para el equipo Sub-20. Inicialmente jugaba como extremo por derecha a perfil cambiado; esa era su posición original", explicó en el espacio liderado por Javier Hernández Bonnet.

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El salto al profesionalismo del oriundo de El Charco (Nariño) trajo consigo una transformación crucial en su juego. Así fue como el 'profe' Alfredo Arias vio en sus condiciones físicas la oportunidad de reconvertirlo por la banda izquierda. Botero contó que Juan David estaba reacio al principio, pero que luego supo adaptarse muy bien a esa posición en el terreno de juego, y no dudó en afirmar que iba a tener un buen periplo cuando emigrara al balompié internacional "porque tiene la cabeza bien puesta".

Juan Arizala en un partido con Udinese en el fútbol italiano.
Juan Arizala en un partido con Udinese en el fútbol italiano.
Foto: Getty Imágenes

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"Hay que darle un mérito al 'profe' Alfredo Arias, porque cuando lo suben al primer equipo (del Medellín), él es el que dice que lo quiere ver de lateral izquierdo. Él en un principio estuvo reacio a jugar en esa posición, pero luego se fue afianzando. Tiene la capacidad de recorrer esos espacios largos, las características de un extremo; de un jugador que decide muy bien en el último tercio. Sabíamos que iba a triunfar porque tiene la cabeza muy bien puesta, que escucha, que es humilde, que le gusta trabajar, y cuando hay esa mezcla entre capacidad futbolística, y obviamente, la mental, termina viendo este tipo de resultados como Arizala", indicó.

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A renglón seguido, Botero resaltó cómo el balompié de Italia ha terminado de moldear los conceptos defensivos, que a veces, les cuesta al futbolista colombiano en en su etapa de desarrollo.

"Yo sé que Juan necesitaba esa potencia defensiva. No solamente el entender la posición y qué espacios debe cubrir, jugarse el duelo y temporizar. Ese tipo de conceptos al futbolista colombiano le cuesta en general y tiene que ver con la atención. El fútbol italiano en el tema táctico defensivo es de los que más le enseña a los jugadores, casi todos los equipos juegan con tres defensores y carrileros, y eso le beneficia mucho a él, en todo ese retroceso tienen que hacer línea de cinco, empiezan a nutrirse de todos esos conceptos", concluyó.

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