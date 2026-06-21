Vea el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial: así marcó con España frente a Arabia Saudita

Muy temprano en el compromiso entre España y Arabia Saudita, el elenco dirigido por Luis de La Fuente se fue arriba del marcador por medio de Lamine Yamal, jugador que está disputando su primer Mundial, y en su primera titularidad ya hizo la diferencia.

El futbolista del Barcelona apreció en el área chica al minuto 12' de partido, tras una gran asistencia de su compañero Mikel Oyarzabal por secotr izquierdo, donde el chico de tan solo 18 años se arrastró y empujó la esférica para anotar el 1-0 a favor de la 'roja'.

Vea el gol acá de Lamine Yamal en España vs. Arabia Saudita:

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026