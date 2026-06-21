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Gol Caracol  / Vea el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial: así marcó con España frente a Arabia Saudita

Vea el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial: así marcó con España frente a Arabia Saudita

En su primera titularidad en el Mundial con España, Lamine Yamal abrió el marcador frente a Arabia Saudita y adelantó a su selección muy temprano en el partido. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Gol de Lamine Yamal con España
Gol de Lamine Yamal con España
AFP

Muy temprano en el compromiso entre España y Arabia Saudita, el elenco dirigido por Luis de La Fuente se fue arriba del marcador por medio de Lamine Yamal, jugador que está disputando su primer Mundial, y en su primera titularidad ya hizo la diferencia.

Acción de juego entre España y Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026.
EN VIVO
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🔴España vs. Arabia Saudita, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Doblete de Mikel Oyarzabal con España
Gol Caracol

Vea el doblete relámpago de Mikel Oyarzabal con España frente Arabia Saudita, en el Mundial 2026

El futbolista del Barcelona apreció en el área chica al minuto 12' de partido, tras una gran asistencia de su compañero Mikel Oyarzabal por secotr izquierdo, donde el chico de tan solo 18 años se arrastró y empujó la esférica para anotar el 1-0 a favor de la 'roja'.

Vea el gol acá de Lamine Yamal en España vs. Arabia Saudita:

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