El Real Madrid no aguanta más a Vinícius Júnior; tomarían drástica decisión por su comportamiento

La relación Vinícius Júnior-Real Madrid parece más rota que nunca. De acuerdo con información que llega desde el viejo continente, los altos mandos del club blanco habrían decidido finalizar su vínculo muy pronto.

En concreto, el diario alemán Bild dio a conocer que el 'merengue' planearía vender al '7', luego del comportamiento que tuvo cuando Xabi Alonso lo sustituyó en el clásico de la liga española frente al Barcelona. Según el medio, en enero de 2026 se daría la venta del brasileño, quien finaliza contrato en julio de 2027, por un precio millonario, que le permitiría al club afrontar nuevos fichajes en el próximo mercado de transferencias.

Se dice que el club blanco pediría más de 200 millones de euros a todo aquel que quiera los servicios de 'Vini'. De acuerdo con la información, equipos de Arabia Saudí, del Big Six de la Premier League y el Paris Saint Germain irían por el jugador de 25 años. La razón de su salida seria que su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y con el técnico Xabi Alonso sería muy mala y no tendría arreglo.

Vinícius estuvo cerca de renovar hace un tiempo con los blancos, pero pidió ganar más dinero y el equipo no aceptó eso, por lo que las conversaciones para su continuidad quedaron estancadas. Además, la situación se agravó desde la llegada de Xabi Alonso. El exentrenador del Bayer Leverkusen ha tenido una postura, desde su llegada, de que ningún jugador es inamovible del once, cosa que no le ha gustado al brasileño, quien ha alternado entre titularidades y suplencias constantemente.

La gota que derramó el vaso fue su salida en el partido contra Barcelona, donde, al abandonar el campo, lanzó varias palabras al aire que se interpretaron como críticas hacia la decisión de Alonso. Luego del juego, 'Vini' se disculpó en sus redes sociales con todos los que rodean el entorno del club blanco, menos con su DT, por lo que saltaron las alarmas de una mala relación entre los dos. Tiempo después, Xabi Alonso afirmó que el futbolista se había disculpado con él, pero muchos quedaron con la impresión de que la relación entre ambos no había quedado tan bien como parecía.

Más adelante, en un artículo de The Athletic se habló de que una fuente del club les había dicho que muchos jugadores estaban inconformes con la forma de trabajo del técnico, incluso que había mencionado: "Se cree Pep Guardiola, pero hasta ahora solo es Xabi". Declaraciones que resultaron muy extrañas tras ser publicadas un día después de las disculpas públicas del brasileño, así que se interpretó que alguien del entorno del 'carioca' había afirmado eso. En consecuencia, el vínculo entre Vinícius y Xabi Alonso pasa por su peor momento, por lo que la noticia de que sería vendido es natural en medio de sus problemas en el club.