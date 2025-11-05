Figura del PSG salió en defensa de Luis Díaz; "No es un chico malo, intentó jugar el balón"

"No es un chico malo", figura del PSG salió en defensa de Luis Díaz, luego de que el jugador guajiro saliera expulsado en el partido de Champions League por dura falta a Achraf Hakimi. Sin duda que esta tarjeta roja al número '14' del elenco alemán ha sido una de las más comentadas en el último tiempo en la prensa internacional.

Las anteriores palabras fueron pronunciadas por Marquinhos, defensor y capitán del vigente campeón del máximo torneo de clubes en Europa. El brasileño, al igual que el entrenador del PSG, Luis Enrique, no culpó al oriundo de Barrancas.

La acción de juego en la que Hakimi salió lesionado. El infractor fue Luis Díaz. AFP

¿Qué dijo Marquinhos sobre la falta de Luis Díaz a Hakimi en PSG vs. Bayern Múnich?

“Por la intensidad que tiene el partido, la expulsión pasa un poco por una cuestión de centímetros, de segundos. Acaba lesionando a un adversario, y para eso está el árbitro. Es un pecado, porque ahora tenemos que ver cómo va a estar Hakimi; puede que esté un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco”, expresó uno de los líderes del club 'galo' en declaraciones a 'Espn'.

Sobre cómo se presentó el compromiso de la cuarta jornada de la fase de liguilla de la Champions League contra los 'bávaro' precisó lo siguiente.

“En el segundo tiempo fue muy difícil jugar contra un equipo que se metió atrás, a defender y salir de contraataque. Tenía un resultado a favor... Intentamos de todo: metimos atacantes, circulamos el balón, pero no había mucho espacio. Buscamos con centros, tuvimos algunas chances, hicimos un gol, pero nos faltó más. Nuestro equipo puede dar mucho más; el Bayern estaba mejor que nosotros".

