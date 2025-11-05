Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Socio de Orlando Berrío en intención de compra de Deportivo Pereira dio la cara; "estamos listos"

Socio de Orlando Berrío en intención de compra de Deportivo Pereira dio la cara; "estamos listos"

Fue en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que el empresario José Miguel Jaramillo se refirió este miércoles sobre cómo avanza el proceso y precisó las intenciones que tienen con el Pereira.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Deportivo Pereira vive una crisis deportiva y financiera.
Deportivo Pereira vive una crisis deportiva y financiera.
Archivo Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad