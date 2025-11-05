Socio de Orlando Berrío en intención de compra de Deportivo Pereira dio la cara; "estamos listos"

Deportivo Pereira no pasa un buen momento desde lo administrativo y deportivo. Le adeudan salarios a la plantilla profesional y en las últimas jornadas de la Liga BetPlay II-2025 han salido al gramado de juego con juveniles. En días en los que se habla de tal situación, en las últimas horas, Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional y Flamengo, manifestó su intención de compra del club 'matecaña'. Y uno de sus socios se refirió con respecto a este tema.

Fue en charla con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' que el empresario José Miguel Jaramillo, habló claro de cómo avanza el proceso y fue claro al detallar los pasos a seguir.

"El análisis financiero se hace hasta que uno firme una intención de compra, entramos con la firma de abogados nuestra y de los fondos de inversión a analizar el proceso. En este momento, el equipo del Deportivo Pereira tiene que revisar los pormenores dentro de la estructura, ver que está pasando. Nuestro proyecto es poder visibilizar, que creemos y confiamos, para nosotros el activo más importante que tiene una empresa es la confianza y nosotros confiamos en Pereira y en Deportivo Pereira" ", indicó de entrada el empresario a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.

José Miguel Jaramillo (der.), empresario y socio de Orlando Berrío. Instagram de José Miguel Jaramillo

- ¿Se han dado conversaciones con los directivos del Pereira?

"Las conversaciones están muy adelantadas por nuestra parte, con nuestros fondos de inversión y con los actores directos. En estos momentos no hay una intención de venta por parte de los accionistas ni los dueños; no sólo con nosotros sino con cualquier otro interesado".

- ¿En qué están ustedes ahora?

"Analizamos la situación y revisamos, nuestro compromiso es la confianza con el Deportivo Pereira y la ciudad, es una plaza futbolera, con una hinchada fiel y creemos en el desarrollo de la ciudad. Lo que queremos traer con Berrío es esa naturaleza de un campeón, no solamente con Nacional y Flamengo, trabajamos en el pilar del jugador y la familia, y el desarrollo de la marca; eso es lo que queremos desarrollar. Berrío trae sus contactos, es un proceso de relacionamiento. Al final, el fútbol colombiano es de todos".

- Están listos para comprar al Pereira...

"Ellos (Pereira) tienen que estar organizando diferentes cosas internamente para poder sentarse a evaluar las posibilidades. Esto es un proceso que es de paciencia, ninguna persona o inversionista serio va a tirar una cifra al aire sin haber evaluado un activo. Tengo amigos que son expertos y nos asesoran para poder sacar la mejor oportunidad para todos; expectativas, riesgos e incentivos; estamos listos".

La crisis del Pereira sigue alterando la Liga Betplay 2025-II. Foto: Deportivo Pereira.