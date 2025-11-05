Malas noticias para Luis Díaz: figura del Bayern Múnich se iría al finalizar la temporada

Este miércoles salió la información de que Luis Díaz perdería a uno de sus compañeros del Bayern Múnich. El defensa central titular del equipo, Dayot Upamecano, sería nuevo jugador del Real Madrid para la temporada 2026/2027, según información de la prensa europea.

De acuerdo con el periodista francés Santi Aouna, el conjunto 'merengue' lideraría la carrera por los servicios del jugador de 27 años. "El Real Madrid y Dayot Upamecano están cerca de un acuerdo verbal. El Real Madrid se encuentra actualmente en la pole position para fichar al internacional francés. El Bayern de Múnich sigue intentando renovar su contrato. El PSG está siguiendo de cerca su situación", fue lo que dijo el comunicador en una publicación en su cuenta de X.

🚨🔴🇫🇷 #Bundesliga |



🔐 Le Real Madrid et Dayot Upamecano sont proches d'un accord verbal



❗️Le Real Madrid est pour le moment en pôle position pour recruter l'international francais



➡️ Le Bayern Munich tente toujours de le prolonger. Le PSG suit sa situation de près.… pic.twitter.com/uW4NLffuDv — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 5, 2025

Publicidad

Upamecano, que llegó al 'gigante de Baviera' en el mercado de fichajes de verano en 2021, finaliza contrato en junio del otro año, por lo que desde enero es libre de negociar con cualquier equipo que lo pretenda. El central es habitual titular con el técnico Vincent Kompany, pero buscaría otros rumbos en su carrera tras el Mundial de 2026.

Esta temporada en todas las competencias ha jugado 14 partidos, de los que solo en uno no comenzó como titular, por lo que sería una gran pérdida en la parte de atrás para el cuadro bávaro. El francés se caracteriza por ser veloz y preciso en los robos, características que el Bayern no quisiera perder, así que estarían presionando para lograr su renovación.

Publicidad

Dayot Upamecano, central del Bayern Múnich Foto: AFP

El Real Madrid había mostrado interés principalmente en el central del Liverpool, Ibrahima Konaté, quien también acaba contrato a final de temporada. Sin embargo, ya estarían tanteando la opción de Upamecano, al ver su buen rendimiento en el equipo de Luis Díaz. El conjunto blanco buscaría al central del elenco muniqués debido a la probable salida de David Alaba y Antonio Rudiger, que finalizan sus contratos en junio.

Además, del interés del Real Madrid en el 'galo', el PSG también estaría atento al futbolista del Bayern, por lo que su futuro será tema de conversación en los próximos meses. Mientras tanto, Upamecano seguirá peleando en todos los frentes con el actual campeón alemán, que vive un momento insuperable. En la Bundesliga son primeros con puntaje perfecto, y en la Champions League también han ganado todos sus juegos, por lo que desde ya, el cuadro en el que es figura Luis Díaz, se percibe como uno de los principales favoritos para llevarse la 'orejona' y ser uno de los mejores equipos de toda la temporada del fútbol mundial.