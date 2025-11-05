Síguenos en::
Malas noticias para Luis Díaz: figura del Bayern Múnich se iría al finalizar la temporada

En territorio europeo se informó que una pieza clave del Bayern Múnich tendría las horas contadas en el gigante alemán. Se dice que sería nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de nov, 2025
Bayern Múnich, formado para un partido de Champions League
Bayern Múnich, formado para un partido de Champions League
Foto: AFP

