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Gol Caracol  / El Salvador y 'Bolillo' Gómez se juegan ante Martinica su estadía en Liga A de la Liga de Naciones

El Salvador y 'Bolillo' Gómez se juegan ante Martinica su estadía en Liga A de la Liga de Naciones

Este martes, El Salvador, al mando de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, visitará a Martinica con el objetivo de mantenerse en la primera división del torneo de selecciones de Centroamérica.

Por: EFE
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, director técnico colombiano al frente de la Selección de El Salvador
AFP

La selección de El Salvador, dirigida por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, se juega de visitante contra Martinica su permanencia en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf, tras perder sus últimos dos encuentros y quedarse en el sótano de su grupo a la espera de este resultado.

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Los salvadoreños fueron goleados 6-0 por Guatemala y perdieron en casa por 0-2 ante Jamaica, resultados que los tienen a un paso de descender a la Liga B tras acumular únicamente 3 puntos en su grupo y con la peor cuota goleadora.

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En este encuentro, programado para el 5 de octubre, también se juega su puesto 'Bolillo' Gómez, quien puso su cargo a disposición de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras la goleada ante Guatemala.

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"'Bolillo' me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa", dijo el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, después de la derrota en tierras guatemaltecas.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido 18 partidos con un saldo de 4 victorias, 5 empates y 9 derrotas. A esto se suman 7 partidos contra clubes o academias con un balance de 2 derrotas, 2 empates y 3 victorias.

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El Salvador consiguió sus únicos tres puntos ante Martinica en la jornada inaugural por 3-1, mientras que su rivel de turno llega a este juego reforzado tras derrotar a Honduras en el Estadio Municipal Pierre-Aliker de Fort-de-France, en el Caribe.

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Este grupo es encabezado por Surinam con 7 puntos y Jamaica con 6 unidades, los que les daría su pase a la siguiente fase.

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