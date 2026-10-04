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Gol Caracol  / Marlos Moreno, figura de Nacional, también juega fuera de las canchas; "inspirador"

Marlos Moreno, figura de Nacional, también juega fuera de las canchas; "inspirador"

Desde su regreso a Nacional, Marlos Moreno no solamente se ha esforzado por llegar a un buen nivel deportivo, sino que también viene trabajando en consolidar su imagen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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José Miguel Jaramillo y Marlos Moreno
José Miguel Jaramillo y Marlos Moreno, jugador de Nacional
Cortesía

Uno de los jugadores que inició con el acelerador a fondo en la Liga Betplay II 2026 fue Marlos Moreno, quien con la llegada del entrenador Lucas González a Nacional se llenó de confianza y comenzó a desplegar su fútbol de velocidad, picardía y capacidad para encarar a las defensas rivales. Recientemente marcó dos goles frente a Alianza, también le anotó al Cali y en ese mismo compromiso puso asistencia, hechos que hablan de sus ambiciones.

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Sin embargo, para el experimentado jugador de paso por Selección Colombia ese nivel ascendente se truncó debido a una lesión muscular, de la que se viene recuperando.

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Pero aparte de su actualidad profesional, Marlos Morenos sigue trabajando en la consolidación de una marca y una imagen cimentada en su actividad futbolística, pero con iniciativas que se han ido surtiendo más allá de las canchas.

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"Desde julio del año pasado venimos consolidando el ecosistema y la marca Marlos Morenos en Medellín, junto con Atlético Nacional, y lo que hemos trabajado son actividades de alfabetización emocional junto a la plataforma Intus. Hemos trabajado y hecho colaboraciones con marcas de moda y de lujo, como es Blow Up, Clemont, White Out, True, entre otras, y trabajado con Zeekr, una marca de carros eléctricos y movilidad inteligente en Colombia. Lo que hemos hecho es construir una narrativa donde podamos amplificar el éxito de Marlos e inspirar a las futuras generaciones", explicó José Miguel Jaramillo, guía y mano derecha del exjugador de Manchester City, Flamendo y Deportivo La Coruña, entre otros.

Jaramillo no se quedó ahí, sino que siguió y comentó que "venimos trabajando en frentes de posicionamiento de marca, posicionamiento con la prensa, fortaleciendo la comunidad de más de 400.000 seguidores y un alcance de más de 2 millones de personas al mes. Siendo un ejemplo en todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, empresarial, ecosistema y marca, se viene una colaboración, un drop con Atlético Nacional en el mes de octubre, y en el mes de noviembre sale el libro de Marlos Moreno, en cocreación con la editorial Zaíno".

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El empresario también precisó lo que vienen preparando con Marlos. "Se viene una iniciativa en conjunto con Atlético Nacional, un drop donde hacemos un homenaje a la gloria continental y al Ejército de Colombia, a ese camuflado que tanta seguridad nos da en nuestro país", finalizó el empresario", finalizó.

Marlos Moreno festejando anotación con Atlético Nacional.
Marlos Moreno festejando anotación con Atlético Nacional.
Foto: Colprensa.

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