Marlos Moreno, figura de Nacional, también juega fuera de las canchas; "inspirador"

Uno de los jugadores que inició con el acelerador a fondo en la Liga Betplay II 2026 fue Marlos Moreno, quien con la llegada del entrenador Lucas González a Nacional se llenó de confianza y comenzó a desplegar su fútbol de velocidad, picardía y capacidad para encarar a las defensas rivales. Recientemente marcó dos goles frente a Alianza, también le anotó al Cali y en ese mismo compromiso puso asistencia, hechos que hablan de sus ambiciones.

Sin embargo, para el experimentado jugador de paso por Selección Colombia ese nivel ascendente se truncó debido a una lesión muscular, de la que se viene recuperando.

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Pero aparte de su actualidad profesional, Marlos Morenos sigue trabajando en la consolidación de una marca y una imagen cimentada en su actividad futbolística, pero con iniciativas que se han ido surtiendo más allá de las canchas.

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"Desde julio del año pasado venimos consolidando el ecosistema y la marca Marlos Morenos en Medellín, junto con Atlético Nacional, y lo que hemos trabajado son actividades de alfabetización emocional junto a la plataforma Intus. Hemos trabajado y hecho colaboraciones con marcas de moda y de lujo, como es Blow Up, Clemont, White Out, True, entre otras, y trabajado con Zeekr, una marca de carros eléctricos y movilidad inteligente en Colombia. Lo que hemos hecho es construir una narrativa donde podamos amplificar el éxito de Marlos e inspirar a las futuras generaciones", explicó José Miguel Jaramillo, guía y mano derecha del exjugador de Manchester City, Flamendo y Deportivo La Coruña, entre otros.



Jaramillo no se quedó ahí, sino que siguió y comentó que "venimos trabajando en frentes de posicionamiento de marca, posicionamiento con la prensa, fortaleciendo la comunidad de más de 400.000 seguidores y un alcance de más de 2 millones de personas al mes. Siendo un ejemplo en todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, empresarial, ecosistema y marca, se viene una colaboración, un drop con Atlético Nacional en el mes de octubre, y en el mes de noviembre sale el libro de Marlos Moreno, en cocreación con la editorial Zaíno".

El empresario también precisó lo que vienen preparando con Marlos. "Se viene una iniciativa en conjunto con Atlético Nacional, un drop donde hacemos un homenaje a la gloria continental y al Ejército de Colombia, a ese camuflado que tanta seguridad nos da en nuestro país", finalizó el empresario", finalizó.

Marlos Moreno festejando anotación con Atlético Nacional. Foto: Colprensa.