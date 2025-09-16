"El segundo penalti del Real Madrid es vergonzoso; lo diría, aunque fuera a favor de mi equipo"

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, declaró que el penalti señalado por mano de Facundo Medina, en la derrota 2-1 contra Real Madrid, es “un poco vergonzoso” y que hubiera dicho lo mismo, aunque hubiera sido a favor de su equipo.

“El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho, aunque fuera a favor de mi equipo”, dijo en rueda de prensa.

“Cuando digo que el penalti es vergonzoso, no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”, añadió.

También se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli. “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya, pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”, analizó.

Publicidad

Un De Zerbi que se mostró “orgulloso” de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo “haber hecho algo más” para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 72.

Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de Champions League AFP

“Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí. Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más”, señaló.

Publicidad

“Pero no es una crítica, es por sus cualidades. Entramos en el campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor. Después de la expulsión de Carvajal no fuimos capaces de ir a por el partido; era el momento de arriesgar un poco más”, continuó.

“Dicho esto, estoy orgulloso de mi equipo por su esfuerzo, con muchos jugadores nuevos”, completó.

Una derrota en el Santiago Bernabéu a pesar de la que se mostró confiado en la calidad de su equipo y en su capacidad para construir un buen proyecto de cara al futuro. “Tenemos un equipo muy fuerte. Espero que podamos trabajar todos en la dirección adecuada para que el Olympique de Marsella llegue a un nivel más alto”, declaró.