Marsella no lo pudo creer; la jugada polémica que le dio el triunfo al Real Madrid en Champions

Real Madrid recibió al Olympique Marsella en la Champions League. El partido de la primera fecha que se efectuó en el Santiago Bernabéu fue bastante parejo en opciones para bando y bando, pero no estuvo excepto de la polémica. Dicha acción fue a favor de los 'merengues' y los 'galos' no lo pudieron creer.

Los dirigidos por Xabi Alonso se fueron al frente, en busca de una tanto que inclinara la balanza a su favor. Vinícius Júnior se internó por la banda y llegó hasta el área, pero antes de conectar el balón, Facundo Medina, del Marsella, se deslizó en pro de evitar que 'chutara' a portería. En esa intención, la esférica le pegó en la mano y el árbitro central decretó cobro desde el punto blanco del penalti, que luego transformó en anotación, Kylian Mbappé.



Vea acá la jugada polémica que terminó en penalti a favor del Real Madrid vs. Marsella: