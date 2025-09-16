Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid comenzó la Champions Legue con polémico triunfo: derrotó 2-1 al Olympique Marsella

Real Madrid comenzó la Champions Legue con polémico triunfo: derrotó 2-1 al Olympique Marsella

Kylian Mbappé, de penalti, marcó los goles del Real Madrid ante el cuadro francés en el Santiago Bernabéu. De otro lado, los 'merengues' sufrieron la expulsión de Carvajal y la lesión de Alexander-Arnold.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:42 p. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé (10) celebra uno de los goles que le convirtió al Olympique Marsella.
Kylian Mbappé (10) celebra uno de los goles que le convirtió al Olympique Marsella.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad