José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó, sobre la acumulación de partidos en el calendario, que si quieren "ganar pasta", tienen que "trabajar mucho", en la rueda de prensa previa a la visita del PSV al Santiago Bernabéu para la Liga de Campeones.

"Creo que, si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, correr riesgos, es la vida. Si algún jugador se queja por que jugamos muchos partidos, se le puede decir si quiere ganar 50% menos. Es todo a nivel económico, nos tenemos que adaptar y tenemos que sufrir, adaptarnos a una situación nueva y difícil", añadió.

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"Hoy soy entrenador de club, mañana puedo ser entrenador de selección, los entrenadores de clubes pensamos que para qué tantos partidos de selección, viajes para partidos amistosos, la Copa de las Naciones que no interesa para nada, pero para los entrenadores de selección son partidos fundamentales, para la gestión económica de las Federaciones, es un conflicto de intereses a nivel deportivo. Al final, es el dinero el que decide todo, y a jugar. Pero si (el presidente de LaLiga, Javier) Tebas me puede dar una ayuda de jugar de tres en tres días, sería mejor", recordó, en referencia a los días de partido del torneo doméstico.

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Elogió al PSV: "Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene, y que viene aquí a jugar para los puntos, no a pensar que va a perder. Buen equipo, buenos jugadores, entrenador con mucha experiencia, Kostic, Perisic, gente que tiene muchos años de competiciones europeas. El entrenador lleva unos años en el club, tienen clara su identidad. Ellos también han jugado el sábado, un partido más fácil, que estaban ya ganando 4-0 al minuto 60 y algo. Los 12 puntos nos dan la tranquilidad de la clasificación, pero para un 'play-off' que no queremos jugar".



También tuvo buenas palabras para Peter Bosz, su entrenador: "Es un muy buen entrenador, a veces dices cosas en el momento y luego no las piensas, no las sientes. Es muy bueno, con una carrera fantástica, muchos títulos, mucha experiencia en la Liga de Campeones. Te gusta o no, pero con un estilo de juego, una identidad. Tengo mucho respeto por él".

Además, volvió a incidir en que las remontadas no son la situación ideal: "Ganar partidos en el último minuto tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, sus riesgos. El otro día, en los últimos 15 minutos, el riesgo estaba ahí. Cuando tú arriesgas, cambias estructuras, el perfil del equipo, vas a por todo, también abres la puerta a que puedas tener contratiempos y ni sacar un punto".

José Mourinho en un entrenamiento previo al partido contra PSV AFP

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"La situación perfecta es el partido tipo Valencia o tipo Santander, o Málaga, o Sevilla, que tú llegas y en 5 minutos todos sabemos cómo va a terminar el partido. Hay otras que tú no eres capaz. Yo he dicho que el Celta tiene muchas culpas positivas del partido difícil que nos han regalado. La situación de viajes, de no entrenar, de estar juntos por primera vez el día antes del partido, no hacer ningún tipo de trabajo táctico...", apuntó.

Terminó con unas palabras para sus jugadores, a los cuales llamó "buenos mentirosos" por fingir que están en mejor estado de forma que en la realidad: "Tengo los buenos mentirosos, que son los que me dicen que están a tope para jugar y no están, que es normal, en esta acumulación de factores llegas a una situación límite. Cuando ganas, fantástico, espíritu increíble, gente que estaba muerta que ha conseguido luchar, la gente continúa con gran mentalidad, son partidos que, en condiciones normales, no los ganas, son puntos de oro. Un crédito increíble para los jugadores, incluso para los mentirosos, que muertos lo han dado todo".