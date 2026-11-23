El partido que terminó 0-0 entre Once Caldas y Atlético Nacional, jugado el sábado pasado en el estadio Palogrande, de Manizales, no escapó a la polémica arbitral y todo por la expulsión del volante Felipe Marín, quien vio la cartulina roja de parte del juez centra Jhon Alexander Ospina al minuto 39 por una falta sobre el defensor Jorge Cardona.

Esto produjo una carta de protesta de los directivos de los 'verdolagas', que a través de sus redes sociales solicitaron la liberación de los audios del VAR, que en efecto fueron publicados hace pocos minutos.

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Acá el video publicado por la FCF de la expulsión de Felipe Marín, en Once Caldas vs. Nacional