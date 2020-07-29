Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / FC Colonia

FC Colonia

  • Luis Díaz Bayern Múnich
    Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich - Foto:
    Bayern Múnich Oficial
    Colombianos en el exterior

    A Luis Díaz lo ponen de ejemplo por polémica en Alemania; “afecta decisiones, es un problema”

    Tras el partido de Copa de Alemania en el que el colombiano Luis Díaz marcó un gol en el triunfo 4-1 sobre Colonia, hubo una controversia que tuvo al guajiro como noticia.

  • Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Colonia.
    Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Colonia.
    AFP.
    Colombianos en el exterior

    Copa de Alemania, sin VAR; polémica por posición de Luis Díaz en su gol en Colonia vs. Bayern Múnich

    El colombiano Luis Díaz anotó el primer gol en la victoria 4-1 del Bayern Múnich sobre el Colonia por la Copa de Alemania. Hay duda sobre su posición, no pasó desapercibido.

  • Tobias Krull
    Tobias Krull, quien ayudó en el partido del Wolfsburg vs. Colonia
    @VfL_Wolfsburg
    Gol Caracol

    Un aficionado cambió de papeles y terminó siendo árbitro en Wolfsburgo vs Colonia: aquí los detalles

    En medio del partido de la Bundesliga entre Wolfsburg y Colonia, un hombre que estaba en las gradas terminó siendo uno de los jueces del compromiso debido a un particular hecho que sucedió.

  • Hinchas del Borussia Dortmund
    Hinchas del Borussia Dortmund
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Aficionados de la Bundesliga y su curiosa protesta: llovieron monedas de chocolate en los estadios

    En contra de la inversión privada extranjera, varios fanáticos de distintos equipos del fútbol de Alemania se pusieron de acuerdo y lanzaron monedas de chocolate como símbolo de rechazo.

  • Con una agónica anotación de Jamal Musiala, Bayern Múnich venció a Colonia y se coronó campeón de Alemania.
    Con una agónica anotación de Jamal Musiala, Bayern Múnich venció a Colonia y se coronó campeón de Alemania.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga, tras la decepcionante actuación de Borussia Dortmund

    Con la igualdad de Borussia Dortmund 2-2 contra el Mainz, Bayern Múnich aprovechó y derrotó por 1-2 a Colonia, con un agónico gol de Jamal Musiala al final del juego, y se coronó campeón de Alemania.

  • Santos borré
    Santos Borré, jugador del Frankfurt
    Foto: AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    FC Colonia Vs Eintracht Frankfurt, EN VIVO, Fútbol Alemán: Alineaciones y estadísticas

    Siga en directo los mejores momentos de FC Colonia y Eintracht Frankfurt, en el juego válido por la jornada número veinte del fútbol alemán.

  • Desmanes en Niza vs. Colonia, por Conference League
    Desmanes en Niza vs. Colonia, por Conference League 2022
    AFP
    Gol Caracol

    Autoridades se pronuncian sobre los fuertes enfrentamientos, en Niza vs Colonia, que dejaron heridos

    Todo aconteció entre hinchas, con intervención de policías, en el estadio del Niza, por la Conference League, y se revelaron detalles.

  • Niza
    Incidentes entre Niza y Colonia
    NICOLAS TUCAT/AFP
    Gol Caracol

    ¡Así, no! pelea entre hinchas del Niza y el Colonia dejan varios heridos este jueves

    El partido entre Niza y Colonia por la Conference League se retrasó y hay un hincha del conjunto alemán grave de salud, según medios franceses.

  • Rafael Santos Borré, jugador colombiano que milita en el Eintracht Frankfurt.
    Rafael Santos Borré, jugador colombiano que milita en el Eintracht Frankfurt.
    AFP
    EN VIVO
    Gol Caracol

    Eintratch Frankfurt vs Colonia, EN VIVO Bundesliga: alineaciones y estadísticas

    Siga en directo las mejores jugadas del partido entre Eintratch Frankfurt y el Colonia, en juego válido por la jornada 3 de la Bundesliga.

  • Rafael Santos Borré, celebrando con Eintracht Frankfurt
    Rafael Santos Borré, celebrando con Eintracht Frankfurt
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Colonia vs. Eintracht Frankfurt, hora y dónde ver el partido de Santos Borré este sábado

    El equipo del exjugador de River Plate se alista para un nuevo encuentro referente a la Bundesliga.

CARGAR MÁS
Lo más visto
Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
Palmeiras vs. Liga de Quito, por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores
AFP
Gol Caracol

Palmeiras vs. Liga de Quito, EN VIVO; hora y dónde ver en TV la semifinal de la Copa Libertadores

El conjunto en el que milita el delantero colombiano Jeison Medina buscará mantener la ventaja conseguida en la ida en Quito, donde se impuso 3-0 al ‘verdao’.

Jhon Jáder Durán, dónde jugará después del Fenerbahce.jpg
Jhon Jáder Durán podría recaer en otra liga de Europa
Foto: Fenerbahce.
Colombianos en el exterior

A Jhon Durán lo acecha su futuro incierto en Fenerbahce; hablan de buena oferta y adiós

A pesar de su regreso a las canchas en Turquía el nombre de Jhon Durán es noticia en varios frentes, comenzando por lo deportivo y terminando en una posible salida en los próximos meses.

Lamine Yamal, en el partido frente a Real Madrid
Lamine Yamal, en el partido frente a Real Madrid
Foto: AFP
Gol Caracol

"Lamine Yamal no es el mejor jugador del mundo"; le dan palo desde la entraña del Barcelona

Con la aparición de Lamine Yamal, se ha comenzado a hablar y a analizar qué perfil y proyección tiene el joven futbolista del Barcelona, del que es la principal figura en la actualidad.

Noa Fukushima, de Japón, celebra su gol contra la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Noa Fukushima, de Japón, celebra su gol contra la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

La Selección Colombia sufrió en el Mundial femenino Sub-17: así fue el gol de Noa Fukushima

Primer tiempo para el olvido para la Selección Colombia, que además no haber encontrado los caminos, la pasó mal por el poderío ofensivo de Japón.

Konoha Nakamura celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Konoha Nakamura celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

Japón, sin piedad de Selección Colombia: gol de Konoha Nakamura en Mundial femenino Sub-17

A pesar de sus esfuerzos, la Selección Colombia sufrió más de la cuenta frente a las niponas, por los octavos de final de la cita orbital, en Marruecos.

Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Real Madrid, en un partido de Copa del Rey
Foto: AFP
Gol Caracol

Jugador del Real Madrid ya tendría nuevo equipo: a empacar maletas en enero

Este miércoles la prensa europea informó de una mala noticia para el Real Madrid. El cuadro 'merengue' perdería a una de sus estrellas más prometedoras en el próximo mercado de fichajes. ¿Para dónde se va?

Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón
Selección Colombia femenina Sub-17 en el partido frente a Japón
Foto: Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia

Dura caída y adiós de la Selección Colombia Sub-17 del Mundial femenino; Japón ganó 4-0

La Selección Colombia Sub-17 se vio sorprendida y superada por las japonesas, que atacaron de principio a fin y truncaron cualquier aspiración de las de Carlos Paniagua.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz dilapidó una increíble opción de gol frente al arco con Bayern Múnich; vea el video

El extremo de 28 años desperdició una clara opción de gol en el partido por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, en el que el Bayern Múnich se enfrentó al Colonia.

Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17
Noa Fukushima celebra su gol con Japón frente a la Selección Colombia, en el Mundial femenino Sub-17
Getty Images
Selección Colombia

Goleada de Japón sobre la Selección Colombia: gol de Noa Fukushima en el Mundial femenino Sub-17

La defensa de la Selección Colombia no estuvo atenta, 'regaló' la pelota en salida y el equipo asiático aprovechó para sentenciar el 4-0 definitivo en la cita orbital.