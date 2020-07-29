Gol Caracol FC Colonia
A Luis Díaz lo ponen de ejemplo por polémica en Alemania; “afecta decisiones, es un problema”
Tras el partido de Copa de Alemania en el que el colombiano Luis Díaz marcó un gol en el triunfo 4-1 sobre Colonia, hubo una controversia que tuvo al guajiro como noticia.
-
Copa de Alemania, sin VAR; polémica por posición de Luis Díaz en su gol en Colonia vs. Bayern Múnich
El colombiano Luis Díaz anotó el primer gol en la victoria 4-1 del Bayern Múnich sobre el Colonia por la Copa de Alemania. Hay duda sobre su posición, no pasó desapercibido.
-
Gol Caracol
Un aficionado cambió de papeles y terminó siendo árbitro en Wolfsburgo vs Colonia: aquí los detalles
En medio del partido de la Bundesliga entre Wolfsburg y Colonia, un hombre que estaba en las gradas terminó siendo uno de los jueces del compromiso debido a un particular hecho que sucedió.
-
Gol Caracol
Aficionados de la Bundesliga y su curiosa protesta: llovieron monedas de chocolate en los estadios
En contra de la inversión privada extranjera, varios fanáticos de distintos equipos del fútbol de Alemania se pusieron de acuerdo y lanzaron monedas de chocolate como símbolo de rechazo.
-
Gol Caracol
Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga, tras la decepcionante actuación de Borussia Dortmund
Con la igualdad de Borussia Dortmund 2-2 contra el Mainz, Bayern Múnich aprovechó y derrotó por 1-2 a Colonia, con un agónico gol de Jamal Musiala al final del juego, y se coronó campeón de Alemania.
-
Gol Caracol
FC Colonia Vs Eintracht Frankfurt, EN VIVO, Fútbol Alemán: Alineaciones y estadísticas
Siga en directo los mejores momentos de FC Colonia y Eintracht Frankfurt, en el juego válido por la jornada número veinte del fútbol alemán.
-
Gol Caracol
Autoridades se pronuncian sobre los fuertes enfrentamientos, en Niza vs Colonia, que dejaron heridos
Todo aconteció entre hinchas, con intervención de policías, en el estadio del Niza, por la Conference League, y se revelaron detalles.
-
Gol Caracol
¡Así, no! pelea entre hinchas del Niza y el Colonia dejan varios heridos este jueves
El partido entre Niza y Colonia por la Conference League se retrasó y hay un hincha del conjunto alemán grave de salud, según medios franceses.
-
Gol Caracol
Eintratch Frankfurt vs Colonia, EN VIVO Bundesliga: alineaciones y estadísticas
Siga en directo las mejores jugadas del partido entre Eintratch Frankfurt y el Colonia, en juego válido por la jornada 3 de la Bundesliga.
-
Colonia vs. Eintracht Frankfurt, hora y dónde ver el partido de Santos Borré este sábado
El equipo del exjugador de River Plate se alista para un nuevo encuentro referente a la Bundesliga.