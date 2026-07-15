Inglaterra le 'ganó' a Argentina antes del juego del Mundial 2026; quedó captado en cámara

Inglaterra y Argentina se enfrentaron este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, pero antes de que rodara el balón para la confrontación en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, hubo un hecho curioso con los buses que trasladaba a cada uno de los planteles al lugar de la disputa; todo este suceso quedó captado por las cámaras y se hizo rápidamente viral entre los internautas en las redes sociales.

¿Qué pasó? Así fue como en medio del tráfico de la ciudad de Atlanta, la transmisión captó el instante en que el autobús de los 'tres leones' se le adelantó al de la 'albiceleste' en su camino al estadio, y los comentaristas no dudaron en hacer hincapié en este dato. Aunque hay que indicar que los buses iban por carriles diferentes de una autopista bastante concurrida.

Y es que el partido entre Inglaterra y Argentina tiene una rivalidad más allá de los campos de juego, hay una historia detrás sociopolítica, de guerras, tensiones geopolíticas y controversiales en lo deportivo. Además, de que las aficiones viven el fútbol a muerte; con mucho sentimentalismo.

Ahora, sólo queda esperar quién se quedará con el partido y jugará la definición del título en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá en donde ya espera España, rival que le ganó 2-0 a Francia.



¡QUÉ IMAGEN! 👀



El autobús de Inglaterra... adelantanto al de Argentina en la llegada al estadio 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Hy0jdxOJvt — DAZN España (@DAZN_ES) July 15, 2026