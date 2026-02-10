Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / París FC vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el juego por Champions femenina con Linda Caicedo

París FC vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el juego por Champions femenina con Linda Caicedo

Miércoles de Champions League femenina, y Linda Caicedo con Real Madrid tendrán un duro encuentro frente al París FC en tierras 'galas'. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
Linda Caicedo, delantera del Real Madrid femenino.
X de @realmadridfem

