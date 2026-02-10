París FC vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el juego por Champions femenina con Linda Caicedo

Se vienen los octavos de final de la Champions League femenina y el Real Madrid , liderado por Linda Caicedo, tendrá este miércoles un duro reto frente al París FC, por la ida de esta fase en pro de seguir en carrera en la competición más importante a nivel de clubes en Europa.

Las 'merengues' esperan realizar una buena presentación en el Estadio Charléty de la capital francesa, ante un rival al que ya enfrentaron en la fase de grupos en el Alfredo Di Stéfano dejando un marcador de 1-1. Desde el club español saben que deben hacer unos "90 minutos perfectos" porque el París FC se hace duro en su casa.

Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

"Sabemos que será un partido complicado. En casa del París FC a muchos rivales les ha costado porque te emparejan bien dentro y buscan bien la espalda. Ya nos enfrentamos en fase de grupos y un gran partido no nos dio para vencer. Son 180 minutos exigentes, y como tengamos 10 o 15 minutos malos, te pueden dañar; así que tenemos el foco en hacer 90 minutos perfectos", esas fueron las palabras de Pau Quesada, DT del Real Madrid femenino en la rueda de prensa previa.



Quesada añadió a continuación que no hay mejor plataforma como la Liga de Campeones para mostrar de qué está hecho su plantilla, de evidenciar consistencia y nivel.

"No hay mejor escenario para motivarnos y buscar nuestra mejor versión que el estadio del París FC y los octavos de la Champions. A nivel táctico, ellas plantean diferentes cosas ante Lyon o PSG, tenemos dos o tres situaciones en las que creemos que podemos hacerles daño y a por ello vamos", agregó.



Linda Caicedo, entre las convocadas de Real Madrid para enfrentar al París FC

La delantera vallecaucana, quien fue elegida recientemente como la 'Mejor Jugadora Iberoamericana' 2025, encabeza el listado de citadas de las 'merengues' para este vital duelo de Champions League; la serie se definirá en el Alfredo Di Stéfano el próximo 18 de febrero.

Arqueras: Misa Rodríguez y Laia López.

Defesas: Rocío, Yasmim, M. Méndez, Shei, Holmgaard, Andersson, Lakrar y Silvia Cristóbal.

Centrocampistas: Toletti, Däbritz, Weir, Angeldahl, Bennison e Irune.

Delanteras: Pau C., Athenea del Castillo, Bruun, Redondo, Linda Caicedo, Eva Navarro y Feller.

Linda Caicedo en una de las prácticas del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

París FC vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO el juego por Champions femenina con Linda Caicedo

Día: miércoles 11 de febrero del 2026.

miércoles 11 de febrero del 2026. Jornada: partido de ida de los octavos de final.

partido de ida de los octavos de final. Hora: 3:00 de la tarde (hora de Colombia)

3:00 de la tarde (hora de Colombia) Estadio: Charléty (París, Francia).

Charléty (París, Francia). TV: Espn 4 y Disney+ Premium.

