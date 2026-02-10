Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Javier Suárez tiene calidad para ir a Real Madrid o Barcelona, pero hay factores a analizar"
Exclusivo

"Luis Javier Suárez tiene calidad para ir a Real Madrid o Barcelona, pero hay factores a analizar"

En Gol Caracol consultamos en España sobre el gran momento goleador de Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa y la posibilidad de militar en el futuro en un 'grande' del balompié 'ibérico'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de feb, 2026
Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez vive un excelente presente en el Sporting Lisboa.
