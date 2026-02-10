"Luis Javier Suárez tiene calidad para ir a Real Madrid o Barcelona, pero hay factores a analizar"

¡Extraordinario, un goleador de 'quilates'! Así se resume el presente de Luis Javier Suárez en el fútbol de Portugal con Sporting Lisboa; el samario es la 'cuota' fija de gol para los 'leones' que pelean 'codo a codo' en todos los 'frentes' en la temporada 2025/2026.

Partido a partido, Suárez Charris deja su huella en los campos de juego en el 'viejo continente', sus noches memorables en Champions League y en los certámenes lusitanos lo han puesto en las portadas de los principales diarios del mundo. El plantel, cuerpo técnico e hinchas de los 'verdiblancos' están felices y dichosos por tenerlo en sus filas.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

El propio Rui Borges, director técnico del club, no ha parado de elogiarlo por la forma en que se esfuerza en los entrenamientos, la energía única que tiene y su ética de trabajo; todas esas cualidades lo han llevado a triunfar en Sporting, escuadra de la que surgió la estrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo y brillaron otros 'cafeteros' como Fredy Montero y Teófilo Gutiérrez. Su excepcional presente y calidad no pasa desapercibida; incluso desde Europa precisan que tiene calidad para jugar en Real Madrid o Barcelona.



Luis Javier arribó para esta campaña procedente del Almería a cambio de 22 millones de euros y con el peso en sus hombros de reemplazar a Viktor Gyökeres; pero el de Santa Marta con trabajo silencioso ha ido cumpliendo a cabalidad su papel, el de dejar su huella e impronta en uno de los 'grandes' del balompié portugués.

Publicidad

A causa de su sobresaliente actuación con Sporting, en Gol Caracol dialogamos con Juan Antonio Manzano, Jefe de deportes de 'Onda Cero Radio' Almería, y quien siguió de cerca todo el proceso futbolístico del atacante de la Selección Colombia en tierras 'ibéricas'. El comunicador español afirmó que no sería 'descabellado' que Suárez pudiese integrar en el futuro un 'grande' de la Liga, pero ojo, habría una serie de condicionantes a tener en cuenta.

Conociendo el mercado europeo, ¿hasta dónde cree que pueda llegar este Luis Javier Suárez goleador?

Publicidad

"El techo de Luis Suárez estará donde él quiera ponerlo. Es cierto que no sólo depende de la voluntad del jugador, sino de las circunstancias que le rodean: de equipo, temporada y luego posteriores ofertas que puedan llegar a producirse; pero después de ayudar a meter al Sporting de Portugal en el top 8 de la Champions, como el mejor equipo portugués, con los goles que suma; y estamos, ojo, a mitad de temporada, y con un hecho que es absolutamente irrefutable, y es que el gol es lo más demandado en asuntos de mercado; pues no me cabe ninguna duda que aún está por llegar un traspaso muy relevante en Europa".

¿Cree que el samario puede dar un salto a un grande de España?

"La siguiente cuestión es, ¿pero será en España? Pues a día de hoy es perfectamente posible a nivel teórico que pueda tener acceso a alguno de los grandes del fútbol español, pero tienen que darse también las circunstancias. Teóricamente es posible; absolutamente, la calidad la tiene de sobra. En la práctica, para empezar el Real Madrid tendría que mover piezas para poder incorporarlo tal y como tiene configurada la plantilla actualmente".

"En el caso del FC Barcelona, igual espacio sí podría haber, pero lo que igual no tanto es dinero. Necesitaría mucho dinero y no está muy bollante el conjunto de la ciudad condal".

Publicidad

"Y luego queda el Atlético de Madrid, que con el 'Cholo' Simeone, pues igual es el club con un perfil más acorde al colombiano. Y bueno, pues el deseo de todos, entre otras cosas, porque en el Almería también tienen un 10% de la plusvalía de esa venta que realizó por 22 millones y medio al Sporting de Portugal. Si este lo vende por esa cantidad mayor o por más de esa cantidad, pues habría un 10% que retornaría al conjunto 'rojiblanco', así que ojalá se pueda dar ese traspaso".

Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa. Getty Images.