Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 5; Daniel Martínez, firme en el podio

El danés Jonas Vingegaard (Visma), vestido con el maillot amarillo, dio este jueves un nuevo golpe sobre la mesa en la quinta etapa de la París Niza para llegar más líder a las últimas tres jornadas de la 'Carrera del Sol'.

El colombiano de Astana, Harold Tejada, entró en la meta de Colombier-le-Vieux en tercera posición. El mejor español fue el veterano Ion Izaguirre (Cofidis), quinto, en el mismo grupo.

Después de la odisea bajo la lluvia del miércoles, que terminó con el abandono del hasta entonces líder, el esañol Juan Ayuso, y el ascenso de Vingegaard a la primera posición, al pelotón le esperaba una etapa repleta de trampas, con hasta cinco cotas puntuables, una de ellas de primera categoría.

La jornada más larga de esta edición de la carrera, con 206,3 kilómetros, comenzó con un ritmo endiablado. Después de muchos ataques que no consiguieron consolidar una fuga, la velocidad media de la primera hora de etapa estaba por encima de los 50 kilómetros por hora.



El esfuerzo acumulado, unido a la velocidad de vértigo, se hizo notar muy pronto. Antes de la primera hora de carrera, ya tuvieron que bajarse de la bicicleta Pavel Sivakov (UAE) y Luke Durbridge (Jayco). Poco después también abandonó el francés David Gaudu (Groupama), que marchaba quinto en la general.

Daniel Felipe Martínez, del Red Bull Bora Hansgrohe, y Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike, son favoritos a ganar la París Niza 2026 AFP

Publicidad

Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 5

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 17h 22' 06''

2. Daniel Felipe Martínez (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 22''

3. Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost) - a 5' 50''

4. Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) - a 6' 09''

5. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 7' 37''

6. Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG) - a 8' 15''

7. Ion Izagirre (Cofidis) - a 9' 02''

8. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 10' 06''

9. Alex Baudin (EF Education - EasyPost) - a 10' 16''

10. Oscar Onley (INEOS Grenadiers) - a 11' 23''