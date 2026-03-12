La muerte de Freddy Rincón y un giro en caso judicial; "no fue el único responsable"

Uno de los golpes fuertes para jugadores, directivos e hinchas en general del fútbol colombiano se presentó el 13 de abril de 2021 cuando murió el legendario Freddy Rincón, de recordado paso por la Selección Colombia de mayores, Santa Fe, América, Real Madrid, Nápoles y Corinthians, entre otros. El deceso del famoso mediocampista nacido en la ciudad de Buenaventura se dio luego de un accidente de tránsito, entre una camioneta que él conducía y un bus del sistema de transporte público MIO, en una céntrica calle de Cali.

Más allá del impacto que esto generó en diferentes ámbitos, ante la justicia se abrió un caso con el fin de determinar la culpabilidad del siniestro vial. Y en ese aspecto, el diario 'El País' publicó este jueves una novedad significativa en el mencionado proceso, en el que inicialmente se había indicado que el exjugador resultó ser el responsable del hecho.

Una sentencia proferida en las últimas horas revocó la decisión inicial, según explicó el medio citando palabras del apoderado de los familiares del deportista.

“Esta decisión nos cambia un poco la mirada en lo que fue la muerte de Freddy Rincón. Debo explicar que es un giro en el caso porque en primera instancia el juez civil del circuito había negado las pretensiones de los familiares y había indicado que el único responsable era el señor Freddy Rincón por haberse pasado el semáforo en rojo”, explicó el jurista Felipe Hurtado.



Además de eso, se aclaró que las que llevaron el caso hasta los tribunales fueron las sobrinas del 'Coloso' y no los hijos. "Sobrinas muy cercanas, que estuvieron en todo el proceso de crecimiento y desarrollo como futbolista de Freddy Rincón. (...) En este caso no están los hijos ni los demás familiares del señor Freddy", complementó Hurtado.

Cabe indicar que la contraparte en este proceso es la empresa Blanco y Negro Masivo S.A., propietaria del bus del MIO que chocó la camioneta en la que Rincón iba al volante, y que no ha hecho un pronunciamiento público al respecto.

La familia de Freddy Rincón en el estadio Pascual Guerrero durante su funeral.