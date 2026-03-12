¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Tirrreno Adriático, tras la etapa 4?

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la cuarta etapa de la Tirreno Adriático, con final en Martinsicuro (Italia), en la que el mexicano Isaac del Toro perdió el liderato de la prueba.

Ya ganador de la segunda etapa, Van der Poel se impuso a un grupo reducido de corredores, por delante del italiano Giulio Pellizzari y del noruego Tobias Halland Johannessen.

Justamente, Pellizari es el nuevo líder de la Tirreno Adriático, con sólo 2'' de ventaja sobre Del Toro, que perdió unos segundos en meta que le costaron la maglia azul de líder.

En el ascenso al Tortoreto, a 14 kilómetros de la llegada, el pelotón quedó reducido a un grupo de una docena de aspirantes, con Van der Poel y Del Toro.



El neerlandés arrancó a 300 metros de la pancarta para imponerse en la meta y el mexicano perdió el contacto con el grupo cabecero.

Es la tercera victoria de la temporada para Van der Poel, quien se encuentra preparando su primera gran cita de la temporada, la Milán-San Remo, donde aspirará a revalidar la victoria del año pasado.

Ahora, no solo el joven mexicano cedió tiempo y terreno. Las noticias para Colombia no fueron las mejores, ya que Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, salió del top 10 y, ahora, se encuentra de 13 en la clasificación general, a 54 segundos del italiano, Pellizari.

El viernes se disputará la 5ª y antepenúltima etapa, de 186 km de recorrido montañoso entre Marotta y Mombaroccio, ya en la costa adriática, con tres puertos en los últimos 50 km, incluida la subida final al Santuario Beato Sante, de algo menos de 5 km y con rampas de hasta el 19% de desnivel.