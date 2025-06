En Inter Miami alucinan con el PSG: "Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo"

Jordi Alba, lateral izquierdo delInter Miami, elogió a este domingo a Luis Enrique, entrenador del PSG que eliminó a los de Florida por 4-0 en los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA.

"Para mí Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo", afirmó en zona mixta sobre quien fue su técnico en el Barcelona y la selección de España.

"He tenido muchos entrenadores que me han ayudado muchísimo, pero él quizá también (me ayudó) no solo en lo futbolístico sino en lo humano, el ver las cosas de otra manera cuando no se juega, muchas cosas que me ha ayudado", añadió.

Este partido de octavos del Mundial de Clubes presentaba múltiples historias cruzadas en torno al Barcelona, con Luis Enrique como entrenador y Ousmane Dembélé en el PSG y Javier Mascherano como técnico y Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba en el Inter Miami.

Además el defensa dijo que están "orgullosos" de su participación en este torneo y reconoció que el PSG es "un grandísimo rival" que "te somete mucho".

PSG vs. Inter Miami. AFP.

Javier Mascherano: "Podíamos competir hasta cierto nivel. La realidad te lo demuestra"

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, se mostró "orgulloso" del Mundial de Clubes disputado por su equipo tras su eliminación este domingo frente al PSG y dijo que la realidad ha demostrado que podían competir solo hasta cierto nivel.

"Teníamos muy claro que a la hora de competir, podíamos competir hasta un cierto nivel. Tarde o temprano la realidad te lo demuestra", dijo Mascherano en una rueda de prensa tras salir derrotado por 4-0 en los octavos de final.

"Hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado", afirmó el técnico argentino, en referencia a superar la fase de grupos, el único equipo de los tres de la MLS en el torneo en conseguirlo.

Mascherano insistió en que el Inter Miami ha estado "a la altura de las expectativas" que había sobre el equipo.

El 'Jefecito' lamentó haber encajado el primer gol en un momento temprano del partido (minuto 7) y a balón parado: "Me hubiese gustado que si nos tenían que marcar pronto fuese de otra manera".

También dijo que el primer tiempo -en el que el PSG marcó todos sus goles- fue "una avalancha" y que le hubiese gustado "estar en el campo" con sus jugadores.

"Cuando vas al vestuario 4-0 sabes que no tienes ninguna posibilidad, no esperas cambiar el resultado", dijo Mascherano, que explicó que en el segundo tiempo el equipo quiso mejorar la imagen, algo que también logró porque los parisinos "bajaron un poco el ritmo".

Finalmente, Mascherano valoró "el gran partido" de Messi, que en el segundo tiempo creó todo el peligro que generó el Inter Miami.

"Con 38 años, la gente sigue pagando una entrada para verlo a él. Está muy bien el PSG, campeón de Europa, pero la gente sigue pagando entrada para verlo a él", dijo.