¿Quién es Kevin Cataño?, arquero revelación del fútbol colombiano; "no hablaba mucho"

Kevin Cataño se ha convertido en la gran sensación en el arco del fútbol colombiano. El joven jugador, de 22 años, hizo una excelente temporada con el Real Cundinamarca, con el que estuvo muy cerca de ganar la final del segundo semestre del Torneo BetPlay 2025. Durante el encuentro definitivo del campeonato frente a Cúcuta fue protagonista con grandes atajadas, tanto en el tiempo reglamentario como en la definición desde el punto penalti, que culminó con la derrota del cuadro cundinamarqués. Esto, más allá de haber fallado desde el punto blanco en su cobro.

Sus actuaciones lo han puesto en el camino de los grandes prospectos del país en la posición de arquero, dado sus 1.99 metros de altura y su corta edad. Por eso, en Gol Caracol quisimos conocer un poco más al antioqueño, que ha sonado para dar el salto a equipos grandes de nuestro país y otros del exterior, como por ejemplo el Inter Miami de la MLS.

En conversación con este medio, Cataño habló de su actualidad y de lo que espera lograr en un futuro.

"Yo me defino como un arquero que le da la mano a su equipo, que aparece en los momentos importantes, que es muy fuerte mentalmente, que tiene mucha calma, tiene mucha proyección", inició diciendo.

Posteriormente dio a conocer como ha alcanzado el gran nivel que se le vio esta temporada, "creo que eso ha sido a punta de trabajo. Me ha servido mucho el paso del entrenador Niño en el Real Cundinamarca y el entrenador de arqueros, Alex García. Han trabajado los puntos que no estaban tan fuertes en mí y me han hecho también mejor persona".

El guardameta, quien es hijo del exjugador Edgar Cataño, campeón de Copa Libertadores con Once Caldas, mencionó los consejos que le ha dado su padre para tener una buena carrera, "me ha inculcado mucho la dedicación, la disciplina, la valentía, también que disfrute de mi carrera, que estoy haciendo lo que más me gusta".

El nacido en Medellín inició su carrera en las inferiores de Atlético Nacional, mismo que le permitió adquirir una habilidad que hoy se pide en esa posición en el balompié internacional; el buen juego de pies. "Creo que en el partido en Cúcuta no tuve mucho protagonismo con los pies, pero yo considero que soy un muy buen arquero en el tema de juego con los pies, en la salida, y creo que durante todo el torneo lo demostré, entonces ya es algo que había trabajado mucho en Nacional y que pude terminar de perfeccionar con el Real Cundinamarca", añadió.

Por otro lado, el jugador del Real Cundinamarca eligió al arquero en el que más se fija en la actualidad. "Courtois, porque es un arquero que significa mucho en una plantilla grande como el Real Madrid. Se comporta bien en todas las fases del juego, es muy equilibrado en sus atributos, es un arquero alto, tiene buenos gestos, es rápido abajo y es un arquero decisivo que te salva partidos y te gana títulos".

Finalmente, dejó ver el anhelo que tiene de jugar con la 'tricolor' en algún momento, "espero estar en la selección Colombia. Es la meta, hacer parte de un plantel mundialista".

Así es Kevin Cataño; desde la óptica de su entrenador

Desde otro punto de vista, también en charla con Gol Caracol, el entrenador de arqueros del subcampeón del segundo semestre del torneo, Álex García, se refirió a las cualidades que tiene Kevin Cataño. "Es un arquero técnicamente muy bien trabajado. La verdad que en su fundamento es primordial sus desplazamientos. A pesar de ser un arquero con una envergadura bastante notoria, es demasiado rápido con el juego de pies y es muy técnico a la hora de hacer los gestos tradicionales de un arquero", fue lo primero que dijo el otrora guardameta.

Más adelante, contó una anécdota del momento en el que Cataño le llegó como un futbolista con condiciones, para pulir. "A esta época ya vamos a cumplir casi tres años de trabajo con Kevin, y no era que hablara mucho, porque cuando yo lo tomo a él, el titular del equipo era Weimar Asprilla, el que ahora está en Independiente Santa Fe, y él no hablaba mucho, entonces tocó adaptar esa parte donde él tuviera esa personalidad y ese carácter para poder organizar su defensa. A medida que fueron pasando los partidos y los torneos, él se fue ya tomando mucha más confianza, y terminó siendo indispensable, fundamental en su comunicación con sus centrales, con su defensa", contó el ahora preparador de arqueros, que en sus tiempos tapó en Millonarios y en varios clubes de la Primera B.

De igual manera, habló del techo deportivo que cree tiene Cataño, "Kevin es una realidad para el fútbol profesional colombiano, es un chico que tiene mucha receptibidad, en este momento no tiene techo, él tiene que seguir adelante porque pues obviamente es protagonista, fue protagonista o viene siendo protagonista del torneo. Tiene que seguir siendo la persona que es, el profesional que es, y realmente poner su mirada en Europa, o en este caso en la Selección Colombia, porque yo se lo decía a él, tú tienes que ser el próximo arquero o uno de los convocados para el siguiente Mundial. Tiene todas las condiciones para hacerlo", sentenció García.